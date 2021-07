totti-al-veleno-con-ilary-e-la-hunziker:-“prima-le-vecchie…”,-la-reazione-della-hunziker

Spread the love











E’ finalmente arrivata l’estate e con lei la sensazione che il covid, almeno con il caldo, ci stia dando un po’ di tregua e così si dà libero spazio alle frequentazioni, alle vacanze, al mare e ai lunghi bagni. Nella speranza che il prossimo autunno sia un po’ più clemente e che non ci faccia ripiombare in una situazione di allarmismo, preoccupazione e terapie intensive piene.

Francesco Totti in barca con la moglie e amici tra cui la Hunziker

In questi giorni Franceso Totti è in vacanza con la moglie Ilary e un gruppetto di amici tra cui Michelle Hunziker e Nicola Savino.

Il capitano si trova, infatti, in Sardegna, all’Isola di Mortorio su uno yacht.

Il gruppetto si sta molto divertendo e vari sono i video che stanno circolando sui social che riprendono il gruppo di amici spensierato e dedicato solo al relax.

Tra i vari video ce n’è uno che ha fatto molto divertire il popolo del web perchè si vede che il gruppetto è intento a fare una gara di tuffi e Francesco Totti , con finta galanteria, rivolto alla moglie e alla Hunziker dice: “Prima le vecchie“, dando loro la precedenza nel tuffo. Michelle, stando al gioco e non prendendosela affatto, gli risponde immediatamente: “Vecchie a chi?”.

Poi le due bellissime showgirl si tuffano e anche se il loro stile non è impeccabile comunque hanno un fisico che fa invida alle ventenni.

Il gruppetto di amici del quale fa parte anche Nicola Savino, si è divertito molto con i tuffi e poi la Blasi in un altro video dice a proposito della Hunziker: “Ho rubato il suo telefono ovviamente a scopo di lucro per rubare tutti i suoi followers. Tra poco ci cimenteremo… si può dire ci cimenteremo? Va beh, comunque ci cimenteremo in una gara di tuffi“.

Poi è cominciata la gara di tuffi e quando è toccato alla Blasi, Francesco Totti ridendo ha detto: “Guarda che non è capace Ilary”.

I prossimi impegni televisivi di Ilary Blasi

In autunno Ilary Blasi sarà impegnata con un nuovo programma: Star in the star che ricorda un po’ il format Tale e Quale Show mescolato a Il Cantante Mascherato. Infatti, i vip si presenteranno sul palco dopo sedute di trucco e lezioni impartite da coach vocali per impersonare cantanti che sono state delle leggende.

La giuria dovrà scoprire chi si nasconde dietro il trucco.

In giuria dovrebbero esserci Marcella Bella e Andrea Pucci mentre ancora non si sa nulla dei concorrenti che, per la formula del programma dovrebbero rimanere segreti fino alla fine.

Pare che questo programma sia stato offerto in prima battuta a Paolo Bonolis che avrebbe rifiutato e poi a Lorella Cuccarini che avrebbe, anche lei, detto no per poi essere proposto a Ilary Blasi. Star in the star in Germania è condotto da Michelle Hunziker.

Mi piace: Mi piace Caricamento...