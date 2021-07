torte-di-compleanno-per-i-bambini:-15-ricette-semplici-ed-estive

Dopo questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria, ora che è estate e che si può stare all’aria aperta senza mascherine, ci sono tante feste da recuperare e da fare. E questo vale soprattutto per i bambini che meritano di spegnere le candeline su delle super torte di compleanno per loro, scartare i regali e divertirsi con mamma, papà e tanti amici.

Come organizzare il compleanno dei bambini

Per organizzare una festa di compleanno per i bambini non servono molte cose perché, si sa, ai più piccoli basta poco per essere felici. Però, se loro hanno espresso qualche desiderio particolare, possiamo accontentarli e rendere i festeggiamenti speciali. Per esempio, la festa potrà avere un tema, come il loro cartone animato preferito, che caratterizzi addobbi e dolcetti. Oltre alla torta, possiamo mettere in tavola anche le caramelle a cui non sanno resistere e apparecchiare tutto alla portata di bambini. In questo periodo è bene distinguere i bicchieri con i nomi e servire il cibo in monoporzioni. Se siete in cerca di idee e consigli per organizzare una festa di compleanno per i più piccoli, qui trovate i nostri suggerimenti.

La torta di compleanno? Fatta in casa

Vi lasciamo anche un tutorial per preparare una torta di compleanno in casa perché un dolce home made renderà più belli e affettuosi i festeggiamenti: quello che vi proponiamo ha una base pan di Spagna e tre diverse farciture e decorazioni tra cui scegliere. Se invece volete qualcosa di più estivo, rinfrescante oppure fatto con ingredienti di stagione, abbiamo selezionato per voi 15 ricette perfette per i mesi più caldi. Torte gelato (da fare anche senza gelatiera) o con lo yogurt, meringhe alla frutta e crostate con le marmellate di albicocche, more o mirtilli, una versione estiva del tiramisù e torte al cioccolato da servire fredde o da preparare senza forno. Dovete solo scegliere quella che vi piace di più o, meglio, quella che piacerà ai piccoli, e allacciare il grembiule. L’amore che ci metterete pensando di fare felici i vostri bambini sarà garanzia di successo. E poi le ricette che abbiamo scelto sono semplici, con ingredienti facili da reperire e gusti semplici che piacciono a tutti. Le trovate qui sotto, mentre se volete cimentarvi in qualcosa di spettacolare e più elaborato, provate a realizzare la torta unicorno, coloratissima e golosa.