temptation-island,-valentina-confessa:-“mi-stava-annientando”

La coppia composta da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti è uscita separatamente dopo la seconda puntata di Temptation Island. Adesso la donna si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato della sua travolgente storia d’amore con Tommaso.

Valentina Nulli Augusti aveva deciso di partecipare a Temptation Island con il suo fidanzato per provare a mitigare la sua gelosia. Purtroppo il giovane Eletti durante il percorso nel reality ha dimostrato di non riuscire a sopportare la vicinanza di Valentina ad altri uomini.

La storia d’amore è dunque giunta al termine, dopo che il giovane ragazzo si è lasciato andare tra le braccia di una delle tentatrice del suo villaggio. Adesso, a distanza di qualche giorno Valentina ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista e di parlare della sua storia d’amore con Tommaso.

Valentina al magazine ufficiale di Uomini e Donne ha voluto parlare della sua storia d’amore con Tommaso Eletti; in merito la donna ha detto:

“Il sentimento puro provato per Tommy non si spegne da un momento all’altro come un interruttore, passando dalla modalità on a off. Rimane un grande sdegno per il comportamento impulsivo e riprovevole assunto dentro il villaggio. Tommy è stato visceralmente innamorato di me, e come ha dichiarato nel falò di confronto il sentimento non si è spento”.