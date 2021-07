Home » Tv » Soap Opera » Tempesta d’Amore » Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 9 luglio: Christoph organizza le ricerche di Selina

Anticipazioni della puntata di venerdì 9 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che vede il fulcro di intrighi, amori e colpi di scena l’hotel Furstenhof. Che cosa ci dobbiamo aspettare oggi da Ariane? La dark lady ha avvelenato la cipria di Selina e lei è in fin di vita dispersa nella foresta. Riuscirà a salvarsi? Qualcuno la troverà?

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 9 luglio? Che avrà in mente Ariane per annientare Christoph? Selina non è tornata dalla sua cavalcata e così il Saalfeld organizza le ricerche per trovare la sua amata. Intanto Erik si mette sulle tracce della von Thalheim insieme ad Ariane: lui è l’unico che sa dove possa essere andata. Vediamo le anticipazioni.

Tempesta d’Amore, trama dell’episodio di oggi

Selina è sparita: non è rientrata dalla passeggiata a cavallo. Christoph ha subito organizzato le ricerche. La von Thalheim viene trovata da Erik e Ariane, ma è in fin di vita. Intanto Jil fa pace con il marito: Max è disperato e Amelie lo conforta.

Christoph organizza le ricerche di Selina

Appena dato l’allarme della sparizione di Selina, subito scattano le ricerche. Christoph organizza delle squadre di soccorso in modo da perlustrare la foresta per ritrovare la sua amata. Erik conduce Ariane nel luogo dove ha visto Selina a cavallo e la trovano in fin di vita. Che farà Ariane a quel punto? Salverà la sua amica? Le somministrerà l’antidoto? Oppure ricatterà Christoph? Nel frattempo Maja è preoccupata per sua madre.

Jil fa pace con il marito, Max disperato

Max si è innamorato di Jil, cliente del Fursternhof. La donna ha fatto una corte spietata al personal trainer e i due hanno finito con il passare intere giornate bollenti l’uno fra le braccia dell’altra. L’interesse di Max per Jil è andato in crescendo, fino a innamorarsi. Ma la felicità è di breve durata. Il marito di Jill arriva in albergo e i due fanno pace. Max è disperato e sta molto male. Amelie si rende conto di quanto sta soffrendo e cerca di consolarlo.

Tempesta d’Amore, il cast

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach).

Tempesta d’Amore, quando e dove vederla in streaming

Le puntate della soap opera Tempesta d’Amore potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone.