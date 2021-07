sonia-bruganelli-non-intende-nascondersi-e-sincera-e-diretta-su-paolo-bonolis-dice-“quando-l’ho-conosciuto-…”

Spread the love











Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis ma è anche una manager molto conosciuta nell’ambito televisivo e nel mondo dello spettacolo. Fino ad ora sembra che Sonia sia rimasta comunque dietro le quinte, ma con l’arrivo della nuova stagione le cose cambieranno sicuramente. E’ stata infatti confermata la notizia secondo la quale a partire dal mese di settembre Sonia Bruganelli sarà la nuova opinionista del Grande Fratello vip. È stato Alfonso Signorini a volere la Bruganelli all’interno del suo programma in veste di opinionista. Di questo e di tanto altro ne ha parlato la stessa Bruganelli, nel corso di una intervista rilasciata al Magazine nuovo. Ma vediamo cosa ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli, nuovi progetti lavorativi all’orizzonte

Come abbiamo già avuto modo di anticipare quindi, a partire dal prossimo mese di settembre la nota Sonia Bruganelli, ovvero la moglie del conduttore Romano sarà la nuova opinionista del Grande Fratello vip. La notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma soltanto adesso è arrivata la conferma anche da parte della stessa Bruganelli. “Non voglio fare la conduttrice e non lo sono”, queste le parole della donna. La stessa avrebbe anche risposto a tutti coloro che pare abbiano in qualche modo ipotizzato che Sonia possa anche partecipare ad un programma con il marito. Questo però sembra che al momento Sonia lo escluda categoricamente.

La Bruganelli ammette “Ho avuto maggiori opportunità professionali”

Nel corso dell’intervista la donna pare che comunque abbia voluto ammettere il fatto di aver sicuramente avuto maggiori opportunità professionali proprio per essere la moglie di Paolo Bonolis. “Di certo ho avuto maggiori opportunità professionali”, queste le parole dichiarate da Sonia Bruganelli.“Quando l’ho conosciuto facevo le telepromozioni nel suo programma per mantenermi agli studi. Poi, dopo la laurea in Scienze delle comunicazioni, grazie a lui ho avuto l’occasione di cominciare a lavorare dietro le quinte”. Questo ancora quanto spiegato dalla moglie del noto conduttore Romano. Quest’ultima oltre ad essere comunque una donna in carriera è anche una mamma piuttosto premurosa e presente.

Non solo donna in carriera, ma anche una mamma premurosa

Nel corso dell’intervista ha parlato così anche della sua famiglia e del suo lavoro, dicendo di sentirsi piuttosto soddisfatta. Poi avrebbe anche parlato in qualche modo del suo matrimonio con Paolo, dicendo che il segreto della loro coppia è sicuramente quello di rimanere sempre uniti nonostante comunque le difficoltà che la vita mette davanti.

