siamo-alle-cozze:-35-ricette-da-fare-subito

Luglio è il mese delle cozze… o mòscioli nell’anconetano, muscoli in Liguria, peoci a Venezia… E da voi? Ma poi… chiamatele pure come vi pare: saranno sempre buonissime con queste ricette

Con o senza guscio, le cozze sono l’anima più popolare del mare. Basso costo, buona resa, semplici da pulire, cucinare e gustare: le cozze sono una vera risorsa! Diffusissime sulle coste italiane, sono regine di piatti tradizionali e innovativi e perfette per essere cucinate in pentola, al forno e persino fritte. C’è anche chi non rinuncia alle cozze crude con una spruzzata di limone, ma è un’abitudine un po’ rischiosa. Cucinarle è infatti il modo migliore per selezionare quelle non commestibili, che rimarranno chiuse nonostante il calore profuso. Per evitare che si asciughino poi, è sempre bene sottoporle a cotture leggere, sufficienti per cuocere il frutto delicato e sprigionare un intenso aroma di mare.

Come pulire le cozze

Prima di procedere con la preparazione della ricetta scelta, fondamentale pulire con cura le cozze. Ecco i nostri consigli per farlo in modo facile:

Pulite le cozze raschiandone i gusci con un coltellino, poi sciacquatele sotto l’acqua.

Staccate il filamento che fuoriesce dalle valve (bisso), tirandolo verso la parte arrotondata e non verso la giuntura appuntita, altrimenti si romperà rimanendo in parte all’interno.

Fatele aprire in casseruola con un filo di olio e uno spicchio di aglio per 5-6’.

Eliminate le valve vuote.

Ecco allora come gustare le cozze per esplorarne tutte le possibili combinazioni con pesci, verdure e legumi viaggiando dall’antipasto al secondo: spiedini pastellati, cozze farcite, bacon e albicocche, gratinate, ripiene, vellutata speziata con riso nero, linguine su crema di pomodoro e acqua di mare, bocconcini di cozze e zucchine, gratinate con patatine e mais, insalata agra di verdure, triglie in guazzetto con cialde croccanti, alla marinière con patatine fritte, conchiglie, pesche e ravanelli, spaghetti alla chitarra con misto di conchiglie, misto di conchiglie e bulgur, cozze alla mediterranea, zuppetta di ceci con spinaci, fusilli con pane croccante, frittatine con salsa di cozze e gelato ai capperi, all’ascolana in sugo di pomodoro, piccanti, ricciola e gamberi, impepata di fasolari e telline al cren, zuppa di pesce alla crotonese con frutti di mare e spaghetti, misto di conchiglie con cipolle rosse e pinoli, gratinate ai ceci, zuppa, sgombro e ortaggi, risotto all’onda con cozze e moscardini, orzo e seppie, spiedini di cozze farcite e linguine.

Ricette con le cozze

Sfoglia la gallery