Roberta Capua nella bufera, fa polemica sulla morte della Carrà e poi dice: “Non parlavo della Cuccarini”

In questi giorni, dopo il primo impatto violento e doloroso per la notizia della morte della grandissima Raffaella Carrà, si sono scatenate le polemiche per i vari modi con cui i vip si sono messi un po’ in mostra per vantare amicizie e conoscenze con lei. In tanti hanno parlato e raccontato aneddoti e in pochi hanno invece rispettato il momenti tristi della dipartita di una delle donne più complete della televisione Italiana che ha scelto di andare via senza clamore ma mantenendo il più stretto riserbo sulla malattia che l’aveva colpita.

Roberta Capua a La vita in diretta estate fa polemica

Roberta Capua che sta conducendo insieme a Gianluca Semprini La vita in diretta estate ha voluto sottolineare l’atteggiamento di qualche vip che ha colto la morte della Carrà per parlare di sè stesso e ha detto così in apertura di puntata: “Devo dire che un po’ mi ha colpito anche l’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone. Qualcuno ha utilizzato questo evento per mettersi in mostra. E questo un po’ mi dispiace”.

In tanti hanno pensato che la Capua si stesse riferendo a Lorella Cuccarini che ha scritto una lettera aperta alla Carrà, anche se con la stessa nel 2014 aveva avuto uno scontro e le aveva detto “Spero di non incontrati per i prossimi trent’anni” ma la Capua in una diretta

Instagram di Davide Maggio ha tenuto a precisare che non aveva alcuna intenzione di attaccare la Cuccarini e che quelle parole non erano rivolte e lei e così ha dichiarato: “Quella frecciatina? Non era rivolta a nessuna in particolare, non mi sono semplicemente piaciute tutte quelle persone che hanno colto l’occasione di parlare di sè stesse. Ci stava l’omaggio, la fotografia per far vedere che uno l’aveva conosciuta, per carità. Era la donna più amata della televisione italiana, è giusto. Non mi sono piaciuti quelli che hanno utilizzato l’evento per dire ‘perché io, perché io, perché io‘”.

E, ancora ha aggiunto: “Non è Lorella Cuccarini, lei non ha parlato di sè stessa. La Cuccarini ha detto una cosa diversa da quella che aveva detto tanti anni fa, ma la gente può anche cambiare idea. Non è certo Cuccarini. Io mi riferivo a tutti quelli che hanno parlato di sé. Il web è stato inondato dalla gente comune e dalla gente dello spettacolo, era un omaggio doveroso e dovuto, ma un conto è l’omaggio, un conto è parlare di sé. A me ha dato fastidio”.

E poi ha terminato così: “Ma una volta tanto posso dire pure io quello che penso?”

Roberta Capua torna in televisione dopo 14 anni di assenza

Roberta Capua, in occasione del ritorno in tv ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato: «La mia trasgressione? Una vita normale senza grandi colpi di testa».

E poi: «Io sono una persona fortunata e privilegiata perché ho potuto scegliere. E quando sono rimasta incinta ho deciso di dedicarmi a mio figlio Leonardo. Risalire in sella non è stato semplice, ho iniziato con progetti più piccoli. Oggi ho di nuovo una grande occasione, una grande opportunità, una grande vetrina».

E poi: «Ci sono donne che non hanno alternative, che devono coniugare lavoro e maternità, fare i salti mortali. Per retaggio storico e culturale agli uomini questo non è richiesto, i maschi vanno a lavorare, alle femmine è anche richiesto di occuparsi della casa e della famiglia».

