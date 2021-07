Raffaella Carrà, l’omaggio della Rai: super appuntamento in TV

Spread the love

Un super appuntamento in TV per celebrare la scomparsa di Raffaella Carrà il giorno del suoi funerali, venerdì 9 luglio

“Non ci si improvvisa. Per diventare grandi serve molta esperienza alle spalle, dalla serata allo spettacolo, dalla piccola televisione alla radio”.

Raffaella Carrà La #Rai saluta la signora dello spettacolo con una programmazione dedicata ➡️ https://t.co/NFO6ZFdsk5 pic.twitter.com/e24vfrEI4j — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) July 5, 2021

Questa sera, venerdì 9 luglio, dopo la celebrazione dei funerali di Raffaella Carrà ci sarà l’omaggio da parte di Rai Uno con un’intera puntata di Techetechetè dedicatale. “Raffaella” questo il titolo della puntata che andrà in onda dalle 20:30 fino alle 22:00 circa e che ripercorrerà l’intera carriera dell’artista che ci ha appena lasciati.

Raffaella Carrà, i funerali ed il viaggio lungo la sua carriera

La Rai deve tanto a Raffaella ed è per questo che il suo corteo funebre, tenutosi mercoledì 7 luglio, è passato fuori alle sedi Rai, simbolo della sua carriera. Oggi, dalle 12:00 sarà celebrato il funerale dell’artista romagnola per darle un ultimo saluto, alla Chiesa Santa Maria in Ara Coeli.

La sera Rai Uno sarà interamente dedicato a lei. Mentre ieri sera l’omaggio è stato fatto da Rai Tre, questa sera toccherà al Primo Canale ripercorrere i periodi di “Io, Agata e tu”, “Canzonissima”, “Ma che sera”, “Fantastico”, “Carramba che sorpresa” e da ultimo “A raccontare comincia tu”. Proprio quest’ultimo programma è stato nuovamente proposto alla Carrà che avrebbe detto ai vertici Rai di voler attendere la fine del Covid per poter girare al meglio.