quando-albert-einstein-spiegava-la-formula-e=mc²

“Massa ed energia sono entrambe manifestazioni diverse della stessa cosa, una concezione alquanto sconosciuta per la mente media. Inoltre, l’equazione E=mc², in cui l’energia è uguale alla massa, moltiplicata per il quadrato della velocità della luce, mostrava che piccolissime quantità di massa possono essere convertite in una grandissima quantità di energia e viceversa. La massa e l’energia erano infatti equivalenti, secondo la formula appena citata. Questo è stato dimostrato da Cockcroft e Walton nel 1932, sperimentalmente”.