Perché 200mila tra insegnanti e operatori della scuola non sono ancora vaccinati?

Mancano circa due mesi alla ripartenza dell’anno scolastico e la situazione dell’emergenza Covid-19 resta ancora fluida e incerta. Al grosso punto interrogativo generale sulla diffusione delle varianti del coronavirus Sars-Cov-2, al mancato arrivo di vaccini che possano essere somministrati agli studenti under 12 e alla bassissima copertura della fascia 12-18 anni sembra aggiungersi con una prospettiva sempre più concreta un’ulteriore criticità. Nemmeno il corpo docente e il personale scolastico sarà del tutto pronto alla ripresa delle lezioni con la sperata copertura vaccinale, vanificando in parte una delle soluzioni chiave messe in campo nel tentativo di rendere le scuole il più possibile sicure.

Il quadro dei numeri a oggi

Le cifre ufficiali di cui al momento disponiamo raccontano più di mille parole. Della platea di circa 1,4 milioni di persone che costituiscono il personale scolastico – di cui poco più di 800mila insegnanti e poco meno di 600mila lavoratori della scuola non docenti – un buon 15% risulta ancora scoperto dalla vaccinazione. Un ammanco stimato nell’ordine delle 215mila persone, problematico non solo come numero assoluto ma anche per la disomogeneità con cui le persone ancora non vaccinate sono distribuite sul territorio nazionale.

Seppure non ottimale, la copertura dell’85% di per sé sarebbe ritenuta più che soddisfacente, superiore a quel traguardo dell’80% che è stato fissato a livello nazionale come fine (per convenzione) della campagna vaccinale. Tuttavia, affinché la copertura sia davvero efficace, sarebbe necessario raggiungere l’80% non solo come dato italiano, ma anche a livello di ciascuna regione, provincia e – idealmente – in ciascun singolo istituto scolastico.

Ma non è così che sta andando. Se da un lato ci sono regioni decisamente virtuose, come il Lazio che ha una copertura già raggiunta del 99,8%, dall’altro ce ne sono diverse in cui la copertura è a livelli infimi. Oltre alla Liguria, dove tra gli insegnanti residenti si è fermi al 37% appena, c’è la Sicilia ancora sotto quota 50%, la Calabria con il 56%, la Sardegna con il 63%, l’Umbria con il 67% e le province autonome di Trento e Bolzano con il 56% e il 50% rispettivamente. Complessivamente sono ancora 8 le regioni (o 9 se si considerano separatamente Trento e Bolzano) che non hanno raggiunto la quota dell’80%, di cui 6 (o 7) pure sotto al 70%.

E a destare preoccupazione, oltre ai numeri assoluti, è il trend: secondo i dati forniti dalla struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, nelle ultime due settimane sono state vaccinate appena 20mila delle persone mancanti (si è passati da 235mila a 215mila mancanti e in termini di una copertura dall’84,5% all’85%), dunque di questo passo servirebbe molto più tempo di quello a disposizione per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Cosa è andato storto fin qui

Stando alla strategia iniziale della campagna vaccinale, insegnanti e operatori scolastici sarebbero dovuti essere tra le categorie “privilegiate”, con la possibilità di accedere alla vaccinazione già da marzo di quest’anno indipendentemente dalla fascia d’età di appartenenza. Al di là della quota fisiologica di esitanti, a determinare l’attuale scenario preoccupante pare avere contribuito in modo rilevante la dinamica con cui si è sviluppata la campagna vaccinale. L’aver previsto per il personale under 60 una vaccinazione con la formulazione Vaxzevria di AstraZeneca, poi sospesa, ha creato confusione, preoccupazione e perplessità, sia per chi ha ricevuto la prima dose e ha poi proseguito con una vaccinazione eterologa (ricevendo la seconda dose in formulazione a rna messaggero) sia per chi doveva ancora iniziare il proprio iter vaccinale.

Anche se sono allo studio misure straordinarie per cercare di recuperare una situazione non ideale, si può già dire che nella campagna vaccinale per i lavoratori del mondo della scuola le cose sono andate relativamente storte, e da un certo punto di vista è troppo tardi. Contando che la protezione completa si raggiunge un paio di settimane dopo la seconda dose, e che tra le due dosi deve trascorrere circa un mese, la somministrazione delle prime dosi dovrebbe essere portata a termine entro la fine di luglio. E includendo anche il lasso di tempo tra prenotazione e somministrazione, in pratica sarebbe necessario concludere le prenotazioni in qualche giorno appena.

Le strategie per rimediare

Anche se un parziale insuccesso si è di fatto già concretizzato, sembrano non mancare le idee per incentivare la vaccinazioni (anche se dovremo comunque aspettare i fatti per capire se siano state efficaci o meno). Una prima azione, che lo stesso Figliuolo ha indicato alle regioni attraverso una lettera ad hoc, è di agire capillarmente sul territorio per intercettare tutto il personale scolastico, anche con l’aiuto della comunità di colleghi, delle istituzioni scolastiche e dei medici di famiglia. Insomma, anzitutto assicurarsi che a tutti venga esplicitamente offerta l’opportunità di vaccinarsi.

Altra linea di intervento è di nuovo a livello di “privilegio”. Sempre Figliuolo ha comunicato di dare la priorità al personale scolastico, sia in termini di prenotazione sia presso gli hub vaccinali, predisponendo di fatto delle corsie preferenziali (digitali e fisiche) per incentivare quando più possibile alla vaccinazione.

Ancora, questa volta per voce del consulente Agostino Miozzo del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, pare essere in campo l’ipotesi di valutare qualche forma di obbligatorietà. Pur senza introdurre un obbligo vero e proprio – che si teme possa essere mal recepito nel mondo della scuola – una delle proposte è di inserire delle limitazioni operative per gli insegnanti non vaccinati, a cui potrebbe (se la linea ventilata passasse) essere impedito di fare lezione in classe. Questa è senz’altro la più dura azione possibile, che a quanto pare verrebbe seriamente valutata solo se le altre iniziative non dovessero dare i risultati sperati.

Perché il personale scolastico è ritenuto strategico

Non c’è dubbio che gli insegnanti siano stati considerati fin dall’inizio della pandemia fondamentali per una strategia di sicurezza sanitaria nelle scuole. Ma al momento il loro ruolo sembra essere ritenuto ancora più decisivo, vista una serie di condizioni che si stanno verificando nelle ultime settimane.

Tra queste l’arrivo e la diffusione delle varianti, che potrebbero non essere così semplici da contenere nella circolazione dalla fine dell’estate in poi, e che quindi renderebbero doveroso qualunque tipo di sforzo di contenimento. In secondo luogo c’è la questione della mancata disponibilità di vaccini per i più giovani, a cui si somma il fatto che a settembre pochissime persone tra i 12 e i 18 anni godranno già della copertura vaccinale.

Ciò che si vorrebbe evitare, almeno a livello di intenzioni odierne, è di svolgere di nuovo l’anno scolastico a distanza o in didattica mista, ma mantenere tutti in presenza sarà possibile solo garantendo una buona sicurezza sanitaria all’interno delle scuole e con una circolazione contenuta del virus. In questo senso, insegnanti e personale scolastico rappresentano una delle chiavi per raggiungere l’obiettivo ed è per questo che l’attenzione pare al momento focalizzata soprattutto su questa categoria professionale. Se non altro perché – non potendo controllare la prevalenza di nuove varianti, l’arrivo di nuovi vaccini e la copertura dei più giovani – è uno degli elementi su cui si può effettivamente fare qualcosa. Sapendo già che quello 2021-2022 non sarà comunque un anno scolastico di ritorno alla normalità e che dovranno continuare a valere tutte le regole anti-contagio che ben conosciamo.