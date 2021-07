Spread the love











Nuove rivelazioni sulla duchessa di Sussex. Pare che Meghan Markle non fosse “gradevole come sembrava” già dai primi giorni a corte dove, a detta di qualcuno, arruffava le piume e bullizzava il personale. Il nuovo documentario ITV intitolato Harry and William: what went wrong – Harry e William: cosa è andato storto – ha rilasciato […]

L’articolo Meghan Markle aveva un piano ben preciso fin dall’inizio. Lo ha rivelato una persona vicina alla Royal Family proviene da Leggilo.org.

