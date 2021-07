Love Is In The Air, Eda e Serkan si sposeranno davvero?

Serkan è furioso all’inizio dell’episodio 30 della stagione 1: Eda come ha potuto dire a Selin che si stanno per sposare? Non è vero e questa farsa rischia di farli finire in un groviglio di bugie, più di quanto non lo siano già. Poi l’imprenditore fa quella allusione che a Eda ronzerà nella testa per un bel po’. Serkan pensa che prima o poi potrebbe svegliarsi sposato con lei e magari con due figli… È una considerazione che fa sull’onda del nervosismo, ma non possiamo fare a meno di chiederci se in Love Is In The Air Eda e Serkan si sposeranno davvero?

Love Is In The Air, Eda ama Serkan in realtà?

Seyfi ritiene che il gioco a cui Aydan sta giocando sia pericoloso: anche la mamma di Serkan è stata coinvolta nelle prove di un doppio abito da sposa. Quello per Eda è del tutto fittizio, mentre Selin potrebbe davvero convolare a nozze. Selin indossa un abito da sposa e si presenta di fronte ai due. È meravigliosa: “Serkan rimarrebbe di stucco”, “sfugge” ad Aydan come se fosse un lapsus. Eda indossa un abito molto diverso: cortissimo davanti e lungo dietro. Selin le fa i complimenti: riconosce che è un incanto. Le chiede se abbiano deciso la data delle nozze. Eda si inventa che Serkan le sembra confuso a volte. Di tanto in tanto a Eda sembra che si sia fidanzato con lei solo per fare un dispetto alla ex. Serkan ritiene Selin la ragazza perfetta per lui, molto in gamba e intelligente. La ex apprende queste considerazioni con stupore. Serkan non le ha mai riferito questi complimenti.

“Lui non mi ama, è sicuro. Ma io lo amo” continua Eda. Sta recitando la sua parte, ma in fondo noi pensiamo che sia davvero innamorata.

Ne abbiamo una possibile prova quando Serkan si avvicina al gazebo dove Eda sta provando il vestito.

“Da togliere il fiato” commenta l’imprenditore, precisando poi che si riferisce all’abito. “Un giorno sarai una sposa anche tu” aggiunge Serkan. Eda è molto ferita e si allontana.

Love Is In The Air, Eda sposerà Serkan?

Eda garantisce a Ceren che non si sposerà mai. Prova a mentire all’amica dicendole che non ha mai pensato di sposare Serkan. Poi si lascia scappare che Serkan ha accennato a un possibile matrimonio e figli. La dolce fioraia pensa che li crescerebbe come piccoli robot e che non li farebbe andare al mercato fino ai trent’anni, ma sarebbe anche premuroso. Canterebbe loro una ninna nanna con la chitarra… E chissà cos’altro!

Stando alle anticipazioni, la relazione di Eda e Serkan sta per arrivare a una svolta decisiva!