l’isis-minaccia-roma.-“ci-prepariamo-da-tempo-e-siamo-certi-di-prenderla”

“Roma è stata ed è ancora nella lista dei bersagli più importanti per i guerrieri del jihad”. Spesso in passato lo Stato Islamico ha parlato di Roma in modo simbolico, evocando i versetti apocalittici degli antichi testi coranici che in realtà si riferivano a Costantinopoli. Questa volta però gli irriducibili del Califfato non discettano di luoghi mitici ma minacciano proprio la capitale del nostro Paese.