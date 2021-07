La Disney lancia Tron che non vinse l’Oscar perché inventò gli effetti speciali tramite computer

Il 9 luglio 1856 muore il grande fisico e chimico italiano Amedeo Avogadro. Ma oggi questo Almanacco, che ha l’obiettivo di ricostruire le date chiave dell’innovazione in Italia, farà una eccezione per celebrare un altro fatto accaduto il 9 luglio ma del 1982: il giorno in cui la Disney lanciò Tron. Si tratta di un film che ha segnato enormemente l’immaginario tecnologico di intere generazioni e che ha aperto la strada ad un altro modo di fare cinema, soprattutto sul fronte degli effetti speciali e dell’utilizzo della computer grafica. Pensate che sebbene abbia avuto un successo non memorabile al botteghino, ottenne comunque due candidature all’Oscar, ma non quella per gli effetti speciali perché, dirà poi il regista e autore Steven Lisberger, ci accusarono di aver imbrogliato perché avevamo usato il computer. Non avevano imbrogliato: avevano inventato un nuovo modo di fare cinema. Al punto che John Lasseter, geniale capo della Pixar, dirà che senza Tron non ci sarebbe stato Toy Story. Tron racconta la storia di un ingegnere di software che è finito a gestire una sala di videogiochi arcade, e che a un certo punto entra nel grande computer (mainframe) di una multinazionale dove lavorava e lì scopre un universo parallelo gestito da una malvagia intelligenza artificiale (Master Control).

Va tenuto conto che il film è del 1982, che non c’era il web, c’erano i primi personal computer e che di intelligenza artificiale ancora parlavano pochissimi. Tron era insomma un film visionario che non ebbe subito successo, come per esempio Blade Runner, uscito qualche giorno prima dello stesso anno e subito acclamato; ma che è cresciuto nel tempo e nel passaparola fino a diventare un film di culto. Nel 2010 la Disney ha fatto uscire un sequel, Tron Legacy, meno geniale ma comunque un buon successo al punto che si parla di una terza puntata in arrivo e anche di un accordo con la Epic Games per portare Tron dentro Fortnite. Infine nel 2017 Steven Spielberg ha firmato Ready Player One che di fatto ricalca lo stesso schema, di un universo parallelo dentro i videogiochi (per non parlare del fatto che Tron è celebrato anche in una canzone di Caparezza, ve la ricordate?)

E’ il caso di ricordare dove sia arrivata l’ispirazione per un film così visionario nel 1982. Lo ha raccontato recentemente Lisberger. In sintesi: la prima idea era costruire un guerriero al neon, una specie di look da discoteca che ai tempi andava di moda; poi ha scoperto Pong, il primo videogame arcade, in un mobiletto, e ha pensato “questa sarà l’arena per il mio guerriero”.