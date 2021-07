la-cuoca-di-castamar,-dal-9-luglio-su-netflix!

La cuoca di Castamar quando esce su Netflix? Dal 9 luglio 2021

La cuoca di Castamar è in streaming su Netflix! Esordisce venerdì 9 luglio 2021 la prima stagione della serie tv spagnola in costume prodotta da Boomerang Tv e Atresmedia Studios, basata sull’omonimo romanzo di Fernando J. Munez.

Dopo essere stata trasmessa in prima visione dal 21 febbraio al 9 maggio 2021 sulla piattaforma Atresplayer Premium, e in seguito anche in prima tv su Antena 3, il progetto ideato da Tatiana Rodríguez raggiunge anche il resto dei territori grazie a Netflix che ne acquisisce i diritti di distribuzione.

Risale invece al mese di luglio 2020 l’annuncio da parte di Atresmedia Televisión e Antena 3 di star lavorando al riadattamento del romanzo “La cocinera de Castamar” di J. Múñez in una serie tv in costume. Continua a leggere l’articolo per i dettagli sulla trama de La cuoca di Castamar!

Trama e anticipazioni su La cuoca di Castamar

Michelle Jenner (Clara) Nel Primo Episodio De La Cuoca Di Castamar. Credits: Netflix

Di cosa parla la prima stagione de La cuoca di Castamar? Ci troviamo nella Madrid del 1970 quando Clara (Michelle Jenner), una cuoca di grande talento, inizia a lavorare nella cucina dei Castamar.

La ragazza però, affetta da agorafobia, è in fuga da un doloroso passato segnato dalla morte del padre, accusato di tradimento. Così Clara finisce per imbattersi e innamorarsi di Diego (Roberto Enríquez), il duca vedovo di Castamar appena rientrato nella società aristocratica.

La cuoca di Castamar puntate, quante sono?

Sono 12 gli episodi della prima stagione de La cuoca di Castamar su Netflix. La serie tv è diretta da Iñaki Peñafiel e Norberto López Amado. Tra i produttori esecutivi del progetto troviamo Montse García, Sonia Martínez e José María Cano.

Cast de La cuoca di Castamar

Chi troviamo nel cast de La cuoca di Castamar? Tra gli interpreti della prima stagione ricordiamo Michelle Jenner nel ruolo della protagonista Clara Belmonte, mentre Roberto Enríquez veste i panni del duca Diego de Castamar.

Hugo Silva è invece Enrique de Arcona, il marchese di Soto, mentre Maxi Iglesias interpreta il personaggio di Francisco Marlango.

María Hervás invece è Amelia Castro, mentre Agnés Llobet interpreta Beatriz Ulloa, Paula Usero è Elisa Costa, e Jean Cruz e Óscar Rabadán vestono i rispettivi panni di Gabriel de Castamar e Melquiades Elquiza.

La cuoca di Castamar in streaming, dove vederla

Dove vedere in Italia gli episodi de La cuoca di Castamar in streaming? A partire da venerdì 9 luglio 2021 la prima stagione della serie tv in costume è disponibile in esclusiva su Netflix in tutti i Paesi dove il servizio è attivo.

La cuoca di Castamar 2 si farà?

Cosa sappiamo sul futuro de La cuoca di Castamar 2 stagione? È ancora troppo presto per conoscere il destino della serie tv spagnola. Al momento, infatti, il progetto basato sul romanzo di Fernando J. Munez non risulta rinnovato o cancellato dalla rete.

A decretare un suo eventuale ritorno saranno senza dubbio i risultati raggiunti su Netflix. Dopotutto non sarebbe la prima volta che, dopo aver riscosso un discreto successo in patria, un titolo spagnolo venisse riconfermato grazie alla risposta degli abbonati Netflix.

È stato così per La casa di carta, altra serie iberica tar che grazie a Netflix si è trasformata in un fenomeno globale in grado di appassionare il pubblico di tutto il mondo.

Non ci rimane quindi che attendere notizie ufficiali dallo streamer e incrociare le dita anche per La cuoca di Castamar!