L’insalata di riso Venere alla caprese è una rivisitazione dell’insalata di riso estiva e della insalata caprese, il celebre mix di pomodoro e mozzarella con foglioline di basilico onnipresente sulle tavole degli italiani d’estate. È una ricetta decostruita, e per questo ha un che di raffinato, ma si prepara in pochi passi e il risultato è eccellente.

Il riso Venere è un riso ibrido che proviene da un riso orientale unito ad uno occidentale, ed è coltivato anche in Italia. Ha un colore nero-marrone molto scuro ed è un riso integrale, aromatico e dal profumo intenso, ricco di fibre, fosforo e minerali, che cuoce in 30 minuti circa. Si mantiene croccante anche da cotto, si può servire bollito come contorno, o usare per preparare insalate colorate con verdure di stagione.

Durata

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

280 gr Riso Venere

4/5 Pomodori maturi

4 Mozzarelle di bufala di piccolo formato

10 gr di foglie Basilico

30 gr Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Sale

1 pizzico Pepe

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’insalata di riso Venere alla caprese, lavate e tagliate i pomodori e frullateli con la pelle aggiungendo qualche fogliolina di basilico.

Passate il composto al passino, quindi rimettetelo nel frullatore aggiungendo l’olio a filo. Emulsionate e, quando la crema sarà bella cremosa, aggiustate di sale.

Nel frattempo cuocete il riso in abbondante acqua salata con l’aggiunta di un filo d’olio per circa 30 minuti.

Mescolate frequentemente in modo da tenere sgranati i chicchi del riso.

A cottura ultimata passatelo sotto l’acqua corrente per fermare la cottura, quindi lasciatelo raffreddare del tutto.

Preparate un olio aromatizzato: lavate ed asciugate bene qualche foglia di basilico ed inseritele dentro ad un mortaio, aggiungete l’olio EVO e un pizzico di sale, lavorate delicatamente con il pestello, quindi lasciate riposare fino al momento di servire.

Quando avrete tutto pronto assemblate il piatto disponendo il riso Venere al centro del piatto (potete aiutarvi con un coppa-pasta rotondo).

Tutt’intorno aggiungete l’emulsione di pomodori e al centro adagiate delicatamente una piccola mozzarella di bufala.

Completate il piatto con l’olio aromatizzato, due crostini di pane abbrustoliti e foglioline di basilico.