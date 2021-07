“Improcedibilità”, il surrogato della prescrizione con un mare d’incognite

Spread the love











È l’istituto mutuato da altri ordinamenti per fare in modo che, seppure dopo il primo grado sia rimasto il blocca-prescrizione di Bonafede, appello e Cassazione abbiamo comunque un limite oltre il quale il processo muore. Ebbene, Santalucia, presidente Anm, considera i due anni per l’appello una «tempistica troppo stringente». Altre perplessità dai professori Amodio e Spangher. Mentre Albamonte s’interroga sul patteggiamento di nuovo “indebolito”…

Mi piace: Mi piace Caricamento...