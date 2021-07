Il Michelangelo dei fiammiferi: Triennale Milano presenta la nuova guida audio della mostra su Enzo Mari realizzata da Matteo Caccia Dal 3 luglio su triennale.org e in mostra.

Triennale Milano presenta la guida audio della mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli, ideata e realizzata da Matteo Caccia, attore e speaker radiofonico, insieme a Francesca Giacomelli, co-curatrice della mostra. La guida è disponibile sul sito triennale.org ed è accessibile in mostra.

Intitolata Il Michelangelo dei fiammiferi, riprendendo una definizione dello stesso Enzo Mari, la guida audio si compone di cinque tracce pensate per essere ascoltate in mostra – come accompagnamento durante il percorso – ma anche prima di visitare l’esposizione o dopo, come ulteriore approfondimento.

Attraverso questa guida, Triennale vuole offrire ai visitatori della mostra (ma non solo) dei nuovi spunti per conoscere meglio la straordinaria e complessa figura di Enzo Mari, alcuni dei suoi progetti più significativi e l’eredità che ha lasciato.

Dai ricordi d’infanzia agli studi all’Accademia di Brera, fino ai primi lavori e alle riflessioni sul senso della progettazione, nella prima traccia Enzo Mari viene raccontato nelle sue diverse sfaccettature. La seconda traccia è dedicata ai progetti che Mari ha realizzato per i bambini, e in particolare al gioco dei 16 animali e a Il gioco delle favole. L’autoprogettazione, elemento determinante per capire il pensiero di Mari, è al centro della terza traccia. Infine, la quarta racconta il lavoro delle allegorie e la quinta indaga il tema dell’utopia.

Nelle tracce la voce di Matteo Caccia si intreccia con quella di Francesca Giacomelli, dello stesso Enzo Mari, attraverso sequenze riprese dalle interviste realizzate da Hans Ulrich Obrist e visibili in mostra, di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano.

La guida audio è prodotta da Triennale Milano e realizzata da Mismaonda con la supervisione musicale di Bruno Belissimo.

Da alcuni anni Triennale Milano sta lavorando a una serie di approfondimenti sulla sua programmazione attraverso il formato audio. Il progetto delle audio guide si inserisce in un percorso che vede sempre di più dialogare le attività in presenza e quelle digitali con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere pubblici diversi.