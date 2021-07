Haiti, gli assassini del presidente sono ex soldati colombiani. L’imbarazzo di Bogotà

Potrebbe diventare un caso internazionale l’omicidio del presidente di Haiti Jovenel Moïse. Almeno sul piano politico-diplomatico. Il commando che ha preso parte all’agguato era formato da 26 ex soldati dell’esercito colombiano e da due americani di origini haitiane. Otto sono ancora in fuga mentre 17 sono stati arrestati: 15 colombiani e la coppia di oriundi. Il primo si chiama James Solages, ex guardia giurata, ex agente diplomatico, capo della sicurezza dell’ambasciata del Canada a Haiti.