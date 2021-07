Grande Fratello, matrimonio per ex celebre concorrente: che emozione – FOTO

Spread the love

Non tutti la ricordano, oggi convola a nozze: un’ex concorrente del Grande Fratello ha coronato il suo sogno

Mary Falconieri e Giuseppe Matteo Schiavello (@Instagram)

Mary Falconieri ieri è convolata a nozze con Giuseppe Matteo Schiavello, noto avvocato. La coppia si è conosciuta soltanto 3 anni fa, dopo la storia dell’ex gieffina con l’uomo incontrato proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini, infatti, si conobbero nel corso del Grande Fratello 14 – l’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi – che vide come vincitrice Federica Lepanto, successivamente tentatrice di Temptation Island.

Grande Fratello, Mary Falconieri convola a nozze: tutti gli invitati

Ieri Mery Falconieri ha coronato il suo sogno del matrimonio con l’ormai marito Giuseppe Matteo ed alla cerimonia c’erano anche invitati speciali. Tra le storie di Instagram, infatti, non è passata inosservata la presenza di Shaila Gatta, ex Amici di Maria De Filippi ed ultima velina di Striscia La Notizia, insieme al fidanzato Leonardo Blanchard, ex giocatore di Serie A.

Tanti gli invitati all’evento organizzato da Mirko Alusi, wedding planner, che ha studiato per filo e per segno il matrimonio da sogno richiesto dalla coppia.