ghiaccioli-alla-pesca:-la-ricetta-veloce-e-senza-zucchero-con-soli-3-ingredienti

Cosa c’è di meglio di un buon ghiacciolo alla frutta per combattere l’insopportabile calura estiva? Per gustarne uno delizioso e dissetante non c’è bisogno di correre al supermercato. La maggior parte di quelli in commercio contiene conservanti, coloranti e zuccheri, di cui possiamo benissimo fare a meno.

Preparare i ghiaccioli in casa è semplice e alla portata di tutti. Ci si può davvero sbizzarrire con i gusti, ma sarebbe sempre meglio optare per frutta di stagione, preferibilmente biologica. Tra i frutti estivi più apprezzati c’è sicuramente la pesca ed è la protagonista della golosa ricetta senza zucchero che vi proponiamo. Scopriamo come preparare i ghiaccioli alla pesca in pochi semplici mosse!

Ingredienti (per 4 ghiaccioli)

150 grammi di pesche (preferibilmente bio)

100 ml di acqua

50 grammi di sciroppo d’agave

Preparazione

Versate in un pentolino l’acqua, unendola ai 50 grammi di sciroppo d’agave, che rappresenta una validissima alternativa allo zucchero. Iniziate a mescolare sul fuoco, facendo scaldare per bene finché lo sciroppo non si sarà sciolto del tutto. Dopo qualche minuto, togliete il pentolino dai fornelli e fate raffreddare un po’. Tagliate le pesche a pezzi e frullatele con un frullatore o un mixer a immersione. Trasferite il composto ottenuto con le pesche in una ciotola e aggiungete la miscela di acqua e zucchero che avete fatto raffreddare. Se preferite, potete incorporare qualche cucchiaino di yogurt bianco o alla pesca per renderli più cremosi e qualche fettina di pesca intera. Amalgamate per bene con un cucchiaio.

Adesso non resta che versare il tutto negli stampini per i ghiaccioli e riporre in freezer per almeno 5 ore prima di gustarli. Il loro gusto e la loro freschezza vi conquisterà e anche i bambini li ameranno!

Qui trovi tutte le nostre ricette per preparare altri deliziosi ghiaccioli: