Chi è Emanuele Trevi, lo scrittore che ha vinto il Premio Strega 2021 con “Due vite”

Emanuele Trevi ha vinto il Premio Strega 2021 con Due Vite (Neri Pozza). Lo scrittore romano era dato per favorito. La cerimonia finale a Villa Giulia a Roma. La serata in diretta su Rai3 a partire dalle 23:00. Gli altri finalisti nella cinquina erano Donatella di Pietrantonio con Borgo Sud (Einaudi), Edith Bruck con Il pane perduto (La Nave di Teseo), Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) e Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli). La serata è stata condotta da Geppi Cucciari.

Trevi è nato a Roma nel 1964. È scrittore e critico letterario. Collabora con Il Corriere della Sera e Il Manifesto. Tra le sue opere: I cani del nulla (Einaudi, 2003), Senza verso. Un’estate a Roma (Laterza, 2004), Il libro della gioia perpetua (Rizzoli, 2010), Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie, 2012), Il popolo di legno (Einaudi, 2015) e Sogni e favole (Ponte alle Grazie, 2019).

Trevi era andato vicino alla vittoria già dieci anni fa con Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie). Bruck si è aggiudicata lo Strega Giovani. Caminito ha vinto lo Strega-Off. La finale era stata data come una sfida a due tra Di Pietrantonio e Trevi. A presiedere la giuria lo scrittore Sandro Veronesi, vincitore dell’edizione 2020 del Premio con Il Colibrì (La Nave di Teseo)

