barbara-d’urso-e-sharon-stone,-botta-e-risposta-sui-social-e-il-web-approva

Barbara D’Urso è la nota conduttrice italiana, la quale per diversi anni è stata al timone di diverse trasmissioni televisive andate in onda anche nella stessa stagione. Per lei però sono in arrivo dei cambiamenti per quanto riguarda la prossima stagione televisiva, visto che due programmi ovvero Domenica live e Live non è la d’Urso sarebbero stati cancellati. Ma cosa sta accadendo a Barbara?

Barbara D’Urso, novità per il suo futuro professionale in Mediaset

Sembrerebbe che l’azienda Mediaset abbia deciso di puntare su altro. Per questo motivo anche Pomeriggio 5, ovvero il programma che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Canale 5, subirà in qualche modo una modifica in termini di durata. Fino a pochi giorni fa infatti, ogni puntata di Pomeriggio 5 durava all’incirca 2 ore mentre a partire dal prossimo mese di settembre, la puntata durerà all’incirca 45 minuti. Nonostante tutte queste novità però, Barbara D’Urso sembra che non ci sia assolutamente rassegnata e secondo alcune indiscrezioni starebbe già pensando al suo futuro in televisione. Ma in che termini?

Scambio di battute con Sharon Stone

Ad ogni modo, Barbara sa bene come catturare su se stessa l’attenzione e soprattutto sa bene come finire sotto i riflettori. Nelle scorse ore, la conduttrice napoletana è stata infatti protagonista di uno scambio di battute avvenuto con una delle attrici più importanti al mondo, ovvero Sharon Stone. Pare che i due non stessero parlando di cinema o di spettacolo, ma semplicemente di sport. Le tue donne Infatti si sarebbero scambiate delle battute circa la competizione calcistica che si sta svolgendo in questi giorni ovvero gli europei di calcio.

Nello specifico, subito dopo la partita tra l’Italia e la Spagna, la nota attrice avrebbe fatto i complimenti alla squadra italiana per essere riuscita in questa grande impresa. “Congratulazioni Italia, siete arrivati in finale!”. Questo nello specifico quanto scritto da Sharon Stone sul suo profilo Twitter. Inevitabilmente questo post non è passato del tutto inosservato ai follower della nota attrice e così anche alla stessa Barbara D’Urso. Quest’ultima avrebbe commentato il post della Stone, scrivendole “Sharon … sei oltre!“ . In realtà sembrerebbe che la nota attrice però al momento non abbia risposto al commento della conduttrice napoletana, ma non si sa se effettivamente lo farà in seguito.

