Aurora Ramazzotti, la notizia bomba: condurrà un nuovo programma Tv

Aurora Ramazzotti condurrà un nuovo programma Tv a partire dal prossimo settembre. La notizia è stata confermata anche da Mediaset durante la presentazione ufficiale dei palinsesti: ecco di cosa si tratta.

Backstage di un set fotografico: Aurora Ramazzotti fa amicizia con un cane (foto Instagram).

Come la mamma Michelle Hunziker, anche Aurora Ramazzotti è in giro per l’Italia per impegni lavorativi. L’8 luglio è arrivata a Napoli, dove è stata sul set tutto il giorno con un caldo che lei ha definito più volte insopportabile. La showgirl ha documentato ogni istante della sua permanenza con i fan, e si è anche concessa per qualche domanda.

Utilizzando le Storie Instagram, ha risposto anche alla domanda di un suo ammiratore, che le chiedeva se avrà nuovi impegni lavorativi nella prossima stagione televisiva. La risposta di Aurora Ramazzotti è stata affermativa: dopo la partecipazione a “Le Iene“, tornerà su Mediaset per condurre un programma completamente nuovo.

Aurora Ramazzotti, quale programma condurrà su Mediaset?

Selfie di coppia e senza trucco: Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza (foto Instagram).

Il programma che Aurora Ramazzotti condurrà insieme ad Alvin si chiamerà “Mistery Land“. Si tratta di un format completamente nuovo, che Italia 1 ha già presentato ufficialmente, indicando anche che avrà inizio a settembre. Nella trasmissione gli argomenti trattati saranno vari, e avranno al centro proprio il tema del mistero.

Si parlerà dunque dei Templari, ma anche del Mostro di Lochness e degli alieni: per questo motivo, è stato associato al programma di Roberto Giacobbo “Freedom – Oltre il confine”. Il mistero ha sempre suscitato grande interesse fra il pubblico italiano: Aurora Ramazzotti finalmente troverà il programma Tv della sua consacrazione?