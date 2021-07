atypical-4,-dal-9-luglio-l’ultima-stagione-su-netflix

Spread the love

Atypical 4 uscita, dal 9 luglio 2021 su Netflix

Atypical 4 ci sarà, ma finisce qui: lunedì 24 febbraio 2020 Netflix ha ufficializzato che Atypical torna con una quarta e ultima stagione.

Il verdetto sulla quarta stagione di Atypical si è fatto attendere per quasi quattro mesi. Adesso che è stata rinnovata, Netflix ha reso noto che i dieci episodi conclusivi debuttano venerdì 9 luglio 2021 in catalogo.

Le riprese della quarta stagione, posticipate a causa dell’insorgere della pandemia globale, hanno preso il via lo scorso 13 gennaio e si sono concluse il 24 marzo nello stato della California.

continua a leggere dopo la pubblicità

La prima stagione ha esordito l’11 agosto 2017, con la seconda che è approdata sulla piattaforma il 7 settembre 2018. La terza è disponibile a partire dal 1° novembre 2019.

Il 14 giugno 2021 è uscito il trailer dell’ultima stagione:

I finali migliori sono quelli atipici. La quarta e ultima stagione di ATYPICAL arriva il 9 luglio 🐧 pic.twitter.com/0HpgSfhYKE — Netflix Italia (@NetflixIT) June 14, 2021

Atypical 4 cast, attori e personaggi

continua a leggere dopo la pubblicità

Da sinistra: Michael Rapaport (Doug) e Jennifer Jason Leigh (Elsa) in una scena della quarta stagione di “Atypical”. Credits: Patrick Wymore/Netflix.

Nel cast della quarta stagione è confermato il ritorno di Keir Gilchrist (Sam), Jennifer Jason Leigh (Elsa), Brigette Lundy-Paine (Casey), Amy Okuda (Julia), Michael Rapaport (Doug), Nik Dodani (Zahid), Graham Rogers (Evan), Jenna Boyd (Paige) e Fivel Stewart (Izzie), tra gli altri.

Atypical 4 trama, anticipazioni

Keir Gilchrist nei panni di Sam in “Atypical”. Credits: Beth Dubber/Netflix.

Niente Atypical 5 per la sit-com con protagonista Keir Gilchrist nei panni di un adolescente che si trova nello spettro dell’autismo.

continua a leggere dopo la pubblicità

Assieme alla sua famiglia, il diciannovenne Sam (Gilchrist) affronta le sfide della vita quotidiana e assapora la soddisfazione di diventare un adulto indipendente che insegue le proprie passioni.

Mentre Sam intraprende il suo viaggio divertente ma doloroso alla scoperta di sé, i suoi familiari devono affrontare il cambiamento nella loro vita tentando di rispondere alla domanda che caratterizza tutta la serie: cos’è la normalità?

Nella terza stagione, Sam inizia il primo anno di college e, tra le sfide del diventare adulti, deve cercare di capire cosa significhi per lui il successo. Jennifer Jason Leigh interpreta la madre Elsa, che continua il suo percorso di scoperta interiore mentre i figli crescono e diventano più indipendenti. Come finisce Atypical 3? Ecco dove siamo rimasti.

Atypical 4 episodi, quanti sono

La serie ideata, scritta e prodotta da Robia Rashid si conclude con un’ultima stagione di dieci episodi al debutto nel corso del 2021 su Netflix.

continua a leggere dopo la pubblicità

Ecco le parole di Rashid in merito alla notizia della fine della serie:

Sono entusiasta che realizzeremo una stagione 4 di Atypical. Anche se sono triste all’idea che ci stiamo avvicinando alla fine della serie, provo estrema gratitudine per aver potuto raccontare questa storia. I nostri fan sono meravigliosi, vibranti sostenitori di questa serie. Grazie per essere stati così accoglienti nei confronti della voce di Sam e delle sue storie, e di quelle della famiglia Garner. Mi auguro che l’eredità di Atypical consista in molte più voci ignorante che finalmente ricevono ascolto; anche quando la serie finirà, [spero che] continueremo a raccontare storie divertenti ed emozionanti che derivano da punti di vista poco rappresentati

Atypical 4 trailer, annuncio degli ultimi episodi

Netflix rende noto il rinnovo e l’epilogo di Atypical con un teaser trailer diffuso lunedì 24 febbraio che trovate di seguito:



Atypical 4 streaming, dove vederla

Atypical 4 in streaming sarà disponibile su Netflix dal 9 luglio 2021 in tutti i territori dove il servizio di video on demand è disponibile.