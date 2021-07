anticipazioni-love-is-in-the-air-12-luglio-2021:-episodio-31

Anticipazioni Love Is In The Air 12 luglio 2021

Parte un’altra settimana di programmazione in Italia di Love Is In The Air il 12 luglio 2021. L’appuntamento è su Canale 5 alle 15.30 circa con un nuovo episodio o su Mediaset Infinity in streaming in diretta oppure on demand.

Ecco le anticipazioni di Love Is In The Air del 12 luglio 2021!

Love Is In The Air: Selin Atakan interpretata da Bige Önal e Ferit Şimşek interpretato da Çağrı Çıtanak. Credits: Mediaset

Love Is In The Air episodio 31 trama

Serkan è da sempre molto attento negli affari, tanto da apparire – a prima vista – un robot senza cuore. In realtà non è così e Eda se ne sta accorgendo pian piano. Resta il fatto che Bolat valuta bene un accordo prima di firmarlo, come farebbe qualunque imprenditore all’erta. Quello che dovrebbe legare la Holding a un famoso architetto di nome Efe Akman, gli sembra troppo rigido. Le condizioni capestro che il celebre architetto propone sono tante e inaccettabili per Bolat. La presa di posizione di Serkan rovina i rapporti tra lui e Ferit, senza contare che i due sono in rotta di collisione in quanto rispettivamente ex e fidanzato di Selin.

Eda è una giovane dall’animo puro che odia i conflitti, pur avendo un carattere forte che tende a scontrarsi con chi le tiene testa. La dolce fioraia vuole riportare l’armonia tra i due. L’occasione per risolvere la tensione potrebbe coincidere con quella che Selin dovrebbe sfruttare per capire per chi batte veramente il suo cuore. A prescindere dal fatto che dalla scelta di Selin dipende il contratto che Eda e Serkan hanno firmato, a questo punto è una questione di principio per Eda. La ragazza organizza un incontro a quattro nello chalet di montagna di Serkan dove è stata portata a tradimento poco tempo prima.

Intanto Aydan mette in atto una strategia per far ingelosire Alptekin. Il piano prevede di ingaggiare un aitante attore che faccia finta di darle lezioni di ceramica.