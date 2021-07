un-posto-al-sole-19-23-luglio-2021:-anticipazioni-e-trame

Un posto al sole settimana dal 19-23 luglio 2021

Cosa succede nelle anticipazioni di Un posto al sole 19-23 luglio 2021? Continuano i nuovi episodi di UPAS in onda su Rai Tre. Nel dettaglio, la programmazione della soap prevede un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì in prima serata alle ore 20.45 circa.

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, scopriamo cosa succede nei prossimi episodi di Un posto al sole in onda la settimana dal 19-23 luglio 2021 con le puntate 5741 5742, 5743, 5744, 5745. Ecco cosa succede!

Serena e Filippo In Un Posto Al Sole Credits: Rai

Un posto al sole episodio 5741 lunedì 19 luglio 2021

Una volta dimesso dall’ospedale, Filippo (Michelangelo Tommaso) decide di tornare a casa da Serena (Miriam Candurro) e Irene, ma non è facile vivere accanto a una moglie e una figlia che non riesce a ricordare. Intanto Jimmy (Gennaro De Simone), nonostante i consigli di Franco (Peppe Zarbo) che lo sprona ad avere più fiducia in se stesso, torna al campo estivo ritrovandosi dinanzi alle sue peggiori paure.

Un posto al sole episodio 5742 martedì 20 luglio 2021

Il rientro in casa di Filippo crea un certo disagio in Serena, che tuttavia non sa ancora che le cose prenderanno una piega preoccupante. Nel frattempo Jimmy (Gennaro De Simone) troverà finalmente il coraggio di farsi valere. Più tardi Renato (Marzio Honorato), in maniera del tutto fortuita, scopre un’informazione che Niko (Luca Turco) gli aveva nascosto. Di che si tratta?

Un posto al sole episodio 5743 mercoledì 21 luglio 2021

Più tardi, malgrado le parole rassicuranti della moglie, Filippo si ritrova in una profonda crisi. Nel frattempo la scoperta che Susanna (Agnese Lorenzini) andrà a studiare presso lo studio di Niko mette in allarme Renato. Samuel (Samuele Cavallo), invece, dopo mesi di attesa decide di fare qualcosa di speciale per dichiarare i propri sentimenti a Speranza (Sole Di Maio).

Un posto al sole episodio 5744 giovedì 22 luglio 2021

Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sono chiamati a trovare un accordo commerciale con Burnet per la vendita dello yacht. Nel frattempo Fabrizio (Giorgio Borghetti) riceve una cattiva notizia che rischia di ripercuotersi pericolosamente sul suo rapporto con Roberto.

Intanto Filippo inizia a prendere in considerazione l’idea di trasferirsi a casa del padre, mentre Michele (Alberto Rossi) riceve una buona notizia in merito alla pubblicazione del suo libro. Intanto Silvia (Luisa Amatucci) si imbatte casualmente Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), rimanendone turbata.

Un posto al sole episodio 5745 venerdì 23 luglio 2021

Più tardi una nuova telefonata di Giancarlo mette Silvia di nuovo alla prova. Così cresce in lei il conflitto interiore che la spinge a un nuovo confronto con sé stessa. Nel frattempo Fabrizio continua a nascondere a Marina i suoi problemi lavorativi, mentre Ferri cerca di essere presente e sostenere emotivamente Filippo. In seguito, mentre Samuel si proietta nell’organizzazione della cena romantica con Speranza, Vittorio (Amato D’Auria) farà a Guido (Germano Bellavia) un’amara rivelazione.