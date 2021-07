temptation-island:-ste-scappa-dal-villaggio?

Temptation Island è iniziato da pochissimo ma ha già sorpreso il pubblico a casa con tantissimi colpi di scena. Inoltre pare che nel corso della terza puntata Ste scapperà dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua amata e verrà squalificato. Ma sarà veramente così?

Nonostante il programma condotto da Filippo Bisciglia sia iniziato da pochissimo pare che abbia già fatto sussultare i fan. In sole due puntate infatti una coppia ha già abbandonato la trasmissione separatamente. Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti si sono infatti detti addio.

Inoltre, secondo delle recenti indiscrezioni le sorprese non sono finite qua, pare infatti che nel corso della prossima puntata Ste, il fidanzato di Claudia dopo aver visto un video della sua fidanzata scapperà dal suo villaggio.

La sua fuga ovviamente andando contro il regolamento comporterà inevitabilmente la sua squalifica. Ma sarà realmente così?

Leggi anche: Temptation Island: i momenti TOP della puntata

Ad annunciare che la terza puntata di Temptation Island sarà ricca di sorprese è stato il noto portale di gossip “Blasting News”. Secondo quest’ultimo assisteremo alla fuga di Ste dal villaggio dei fidanzati e la sua successiva squalifica.

A quanto pare, il ragazzo sarà convocato nel pinnettu da Filippo Bisciglia per vedere alcuni video sulla sua fidanzata Claudia. Dopo aver visionato le immagini Ste sarà molto deluso e amareggiato, e riuscirà a stento a trattenere le lacrime.

Dopo questo difficile momento di sconforto, pare che Ste abbia deciso di tentare una fuga dal suo villaggio per raggiungere la sua fidanzata. Ma sarà riuscito ad arrivare da Claudia?

Per il momento non si ha nessuna notizia su cosa possa essere successo a Ste e Claudia. A quanto pare sembra che non ci resti che aspettare lunedì prossimo per vedere la terza puntata di Temptation Island e scoprire con esattezza cosa accadrà alla coppia composta da Ste e Claudia.