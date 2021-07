Home » Tv » Tempesta d’Amore » Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 8 luglio: Selina è stata avvelenata da Ariane

Anticipazioni della puntata di giovedì 8 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che da diciassette stagioni racconta le vicende che ruotano intorno al Fusternhof, prestigioso hotel a 5 stelle. Ancora protagonista la perfida Ariane sempre pronta a studiare nuovi piani per far fallire la struttura alberghiera. Appassionerà molto la storia d’amore tra Florian Vogt e Maja von Thalheim. Che accadrà oggi? Selina, avvelenata da Ariane, avrà un incidente mentre è a cavallo.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 8 luglio? Ariane non è mai sazia di nuovi intrighi e a farne le spese questa volta è proprio la sua amica Selina: pur di distruggere Christoph la dark lady non esita a mettere in pericolo la vita della Von Thalheim, Vediamo le anticipazioni.

Tempesta d’Amore, trama dell’episodio di oggi

Florian mette il coniglietto di Maja e Lucy in un recinto all’aperto. Intanto Selina ha utilizzato la cipria che contiene il veleno: è stata Ariane a realizzare il piano perché intende impossessarsi delle quote di Christoph. La von Thalheim esce a cavallo: percorre una zona molto isolata, si sente male e sviene. Riusciranno a salvarla in tempo?

Florian costruisce un recinto

Maja e Lucy sono pronte a salutare il piccolo coniglio che è stato curato e salvato da morte sicura: ora per l’animaletto è giunto il momento di essere riportato nella foresta. Ma il coniglio non intende distaccarsi dalle due “padroncine“. Florian vede la scena ed allora decide di mettere l’animaletto dentro un recinto all’aperto.

Selina viene avvelenata da Ariane

Selina si è salvata già una volta, grazie a Christoph, dall’avvelenamento ad opera di Ariane, ma questa volta, purtroppo, non c’è nessuno che possa evitarglielo. La Kalenberg ha cosparso la cipria di Selina con un potente veleno in grado di dare dolori atroci. Il piano della dark lady è quello di costringere Christoph a consegnarle le quote del Furstenhof in cambio dell’antidoto.

Selina sviene mentre è a cavallo

E così mentre la von Thalheim è a cavalcare nella foresta, si sente male, sviene e cade da cavallo. Selina si trova in una zona molto isolata che in pochi conoscono. Solo Erik, che ha incontrato lungo la strada, sa dove è diretta, Tutto è perduto? Riusciranno a trovarla in tempo?

Tempesta d’Amore, il cast

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach).

Tempesta d’Amore, dove vederla in streaming

Le puntate della soap opera Tempesta d’Amore potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone.