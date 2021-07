sudafrica,-l’ex-presidente-zuma-si-costituisce:-deve-scontare-15-mesi-di-carcere

Spread the love

Le sette vite di Jacob Gedleyihlekisa Zuma sono finite. L’ex presidente sudafricano si è consegnato ieri sera poco prima della mezzanotte ed è stato portato nell’Estcourt Correctional Centre. Battaglie legali, ricorsi e controricorsi hanno sfinito tutti, forse anche “JZ”. Martedì scorso la Corte costituzionale aveva emesso una condanna a suo carico di 15 mesi per oltraggio. Gli avevano anche dato fino a domenica per meditare di consegnarsi, poi ancora fino a mezzanotte di mercoledì per andare a costituirsi, dopo di che sarebbe stato catturato con le buone o con le cattive.