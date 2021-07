spagna,-record-di-casi-fra-i-giovanissimi:-ora-si-pensa-di-richiudere

I contagi sono tornati a crescere in Spagna, in un momento delicato per il Paese con l’apertura della stagione turistica. Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie ha di nuovo inserito la penisola Iberica nella zona rossa insieme a Cipro, che è in rosso scuro, uniche eccezioni in un’Europa tutta verde. Secondo i calcoli del Financial Times, la scorsa settimana la Spagna ha superato per tasso di contagio sia il Portogallo che la Russia, ed è passata «da 58 casi ogni 100mila del 29 giugno ai 156 di martedì 6 luglio».

Questo aumento è dovuto soprattutto alla variante Delta e alla diffusione del virus tra i giovani tra i 19 e i 21 anni non ancora vaccinati, «ma non ha significato una crescita delle morti né delle ospedalizzazion», ha spiegato mercoledì il segretario di Stato per la Spagna globale, Manuel Muniz, in visita a Roma.