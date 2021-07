Sky, c’è l’addio di un volto storico: il saluto in diretta spiazza tutti

Sky Sport dice addio ad un suo volto storico, nonchè uno degli opinionisti più amati in Italia: il saluto in diretta spiazza tutti i telespettatori.

Addio inaspettato per la sezione Sport della pay-tv (via Screenshot)

Notizia inaspettata per tutti gli abbonati a Sky Sport. Infatti la redazione sportiva della pay-tv dovrà dire addio a Lele Adani. Il commentatore tecnico ha sorpreso tutti, salutando e ringraziando i colleghi in studio e gli abbonati a casa. Durante la diretta Adani ha affermato: “E’ stato bello raccontare il mio ultimo evento Sky“.

Il riferimento va ovviamente alla partita Inghilterra-Danimarca, che a questo punto sarà l’ultima partita commentata dall’ex calciatore in coppia con Trevisani. Dopo l’annuncio si è scatenato il popolo di Twitter, con Adani che è diventato un tema pari alla partita ed è arrivato addirittura in tendenze sul social media americano. Andiamo quindi a vedere quale sarà il futuro del commentatore sportivo e se ci sarà il trasferimento su Dazn.

Sky Sport, Adani dice addio: dove andrà?

Lele Adani nello studio Sky con Marco Cattaneo e Riccardo Trevisani (via Screenshot)

L’addio di Lele Adani a Sky Sport è stato un annuncio a sorpresa per tutto il popolo di Twitter, che ha fatto entrare in tendenza l’argomento in pochissimi minuti. Tanto affetto e qualche hater di turno per l’ex difensore della Nazionale, che dice addio a Sky Sport dopo aver intrattenuto tutti con le sue telecronache in coppia con Riccardo Trevisani. Adesso bisognerà vedere quale sarà il futuro televisivo dell’opinionista.

Infatti quest anno Sky avrà solamente tre partite di Serie A e Lele potrebbe trasferirsi in qualche competitor. Infatti DAZN ha acquistato i pacchetti 1 e 3 dei diritti televisivi del campionato, offrendo così tutte le partite di Serie A. Ma per il commentatore ci sarebbe anche la pista Amazon. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, è entrato ufficialmente nel mondo del calcio e trasmetterà alcune partite di Champions League. Intanto Adani si diverte in diretta su Twitch con ‘Bobo Tv‘, trasmissione sportiva dell’amico Christian Vieri.