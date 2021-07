Profili: Fabio Calì l’imprenditore che si divide tra finanza e volontariato

Tra i manager italiani si sta distinguendo per impegno sociale e capacità professionale stiamo parlando del finanziere romano Fabio Calì.

Calì è presente nel panorama economico con diverse iniziative imprenditoriali di successo. Va ricordato in ordine di tempo quella di aver fatto sbarcare le reti 4 G di telefonia mobile, telecomunicazioni di nuova generazione anche nei Paesi dell’Est Africa.

Il finanziare Fabio Calì, è inoltre attivo da anni con alcune holding nei settori immobiliari e dei servizi a Roma e Milano.

Ma Fabio Calì non è soltanto un uomo della finanza italiana, ma anche un imprenditore fortemente impegnato in prima persona nel volontariato.

Tra le sue attività nel campo del sociale , spicca il sostegno alla Compagnia Stabile Assai di Rebibbia.

Calì ha supportando economicamente un progetto sociale per il reinserimento degli ex detenuti portato avanti dalla Compagnia Stabile Assai di Rebibbia. Gli attori del penitenziario capitolino hanno portato in scena i a teatro il noir “La Fine all’Alba”.