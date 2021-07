prime-video,-“el-cid”2:-data-di-uscita,-trama-e-cast

Spread the love

La seconda stagione di El Cid sarà disponibile su Prime Video a partire dal 15 Luglio 2021. Dopo le vicende della prima stagione, Ruy dovrà affrontare diversi ostacoli per diventare un eroe. Scopriamo insieme le anticipazioni della seconda stagione e il cast.

Dal 15 Luglio 2021 sarà disponibile su Prime Video la seconda stagione di El Cid, la serie tv spagnola diretta da Adolfo Martínez Pérez, Marco A. Castillo, Miguel Alcantud e Arantxa Echevarría.

La colonna sonora della serie tv è stata composta dal premio Oscar Gustavo Santaolalla e da Alfonso González Aguilar, che ha composto le musiche per il film d’animazione Klaus, nominato agli Oscar.

La serie tv racconta la storia di Rodrigo “Ruy” Diaz de Vivar, soprannominato El Cid, che fu vassallo, cavaliere ed eroe per la corona spagnola. La storia è ambientata nell’undicesimo secolo, epoca in cui cristiani, arabi ed ebrei vivevano insieme nella penisola iberica, fronteggiandosi in guerre e stringendo alleanze.

El Cid: trama della seconda stagione

Dopo la morte di Re Ferdinando, i figli di quest’ultimo Sancho, Alfonso e Garcia diventano rispettivamente i Re della Castilla, di León e della Galicia.

Urraca, Signora della Zamorra, usa il suo potere e rivela il suo lato oscuro. Le dispute tra di loro trasformeranno la Penisola Iberica in un sanguinante campo di guerra.

Nel frattempo, Ruy è diventato cavaliere, ma per diventare un vero eroe dovrà sacrificare ciò che più ama nella sua vita.

Cast: attori e personaggi

Nei panni di El Cid troviamo Jaime Lorente, attore conosciuto per i suoi ruoli di Denver nella serie tv La casa di carta e di Nano in Élite. Re Ferdinando I è interpretato da José Luis Garcìa-Pérez, mentre i suoi figli Sancho, Alfonso e Garcia sono rispettivamente interpretati da Francisco Ortiz, Jaime Olìas e Nicolás Illoro.

Nei panni della regina Sancha troviamo Elia Galera, mentre Lucìa Guerrero veste i panni di Jimena Urraca di Zamorra è interpretata da Alicia Sanz, mentre Rodrigo, nonno di El Cid, è interpretato da Juan Fernàndez.

Gli altri attori che compongo il cast sono: