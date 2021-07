Perché fare le cozze alla griglia

Negli spaghetti con le cozze pomodoro sì o no? Pepe o peperoncino? La verità è che sono buoni sempre, soprattutto se le cozze sono grigliate. Sì, avete sentito bene, abbiamo messo le cozze grigliate sugli spaghetti. Lo abbiamo fatto per sperimentare, ma anche per ottenere un risultato innovativo partendo da ingredienti tradizionali. Ecco come.

Come grigliare le cozze

Vietato aprire le cozze e grigliarle sulla griglia bollente. Sono così delicate che si sbriciolerebbero. Quando la carbonella è pronta, posiamole su una griglia a maglia stretta lavate e ancora chiuse. Quando si saranno aperte, eliminare la parte vuota, appoggiarle sul guscio e lasciare che cuociano per circa due minuti e toglierle dal fuoco.

Come servire le cozze grigliate

Sulla griglia le cozze avranno preso un piacevole sentore di fumo. Sono perfette per arricchire uno spaghetto alle vongole, una pasta al limone o una ricca zuppa di pesce. Se volete ispirarvi alla tradizione belga invece, servitele con patatine fritte e una spruzzata di limone.

Come pulire le cozze

Le cozze possono avere la conchiglia incrostata e piena di fango. Per prima cosa quindi vanno lasciate qualche minuto in una ciotola colma di acqua fredda. In seguito con una spazzolina o con una paglietta grattate la superficie delle conchiglie, per togliere tutte le incrostazioni. Afferrate poi con forza il bisso (quel filamento che spunta dalle conchiglie e che tiene le cozze attaccate alle reti di allevamento o agli scogli), tiratelo e levatelo. Risciacquate i mitili e poi poneteli in un tegame capiente, in modo che stiano tutti in un unico strato e coprite con un coperchio. Fate cuocere per qualche minuto, sino a che non si saranno aperte tutte le conchiglie. Togliete ogni cozza, ponetela in un contenitore e filtrate il liquido che avranno rilasciato con un colino a maglie strette e che può essere utilizzato per insaporire sughi o brodetti. Se dovete invece aprirle a crudo, infilate un coltellino nella cerniera delle valve e fate leva. Passate sotto la polpa il coltellino e staccate delicatamente il muscolo dalla conchiglia, facendo attenzione a non romperlo.