Perché cosi vinceranno sempre gli influencers

E quindi il problema della politica in italia sono gli influencer che si immischiano in cose che non li riguardano (o che non hanno la competenza per affrontare). Il problema dell’informazione è limitare il potere di quelli con troppi followers. Serve una par condicio, dicono alcuni, un par condicio come ai tempi di Berlusconi e delle tv, quando nei dibattiti anche il partito della sora Lella doveva avere lo stesso spazio degli altri. Lo scontro tra Fedez e Chiara Ferragni da una parte e Renzi dall’altra, che segue quello con Salvini, sempre sul disegno di legge Zan, dà esattamente la misura dello scollamento che c’è nella nostra società (qui l’analisi con i dati di Vincenzo Cosenza). Le due categorie all’ultimo posto nel grado di fiducia dei cittadini di questo paese (politici e giornalisti) invece di impegnarsi in una rimonta da cui passa la loro, ma anche la nostra sopravvivenza, invece di provare a recuperare la credibilità perduta, chiedono protezione dai social network. Dopo averli usati come discariche di link per portare traffico ai loro siti o voti ai loro partiti. Dopo essersi comportati come influencers ma senza averne la capacità, senza conoscere le logiche delle piattaforme. Gli influencers non sono marziani né supereroi, e sbagliano, come tutti: ma sono una parte di quella società civile che in altri tempi si è fatta sentire quando ci sono stati le battaglie referendarie per divorzio e aborto, quando si è trattato di far avanzare i diritti civili. Allora scendevano in piazza facendo i girotondi o usavano radio radicale per fare rete. Oggi ci sono i social. E allora puoi continuare ad occupare la Rai con dirigenti scelti dai partiti; puoi continuare a controllare i principali giornali; ma chi ha milioni di follower su qualche social ormai ha più utenti di te, ha più capacità di far sentire la sua voce.

La sfida non si vince censurando gli influencer, o limitandoli, ma con una politica e un giornalismo migliori.