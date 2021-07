in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-8-luglio:-il-nuovo-salvaladri-draghi&cartabia-come-b.-schiforma

La riforma Bonafede della prescrizione ha un pregio fondamentale: crea un automatismo che espropria gli avvocati e i magistrati del potere di allungare i processi per mandarli in fumo. Dal 1° gennaio 2020 tutti sanno che, dopo la prima sentenza, rien ne va plus: i colpevoli saranno condannati e gli innocenti assolti a prescindere dalla […]

Il dossier Finale a effetto. Delta I’aumentano casi e ricoveri Italia e Uk: ecco le prime rilevazioni di Alessandro Mantovani e Marco Pasciuti

Figuraccia Altro capolavoro “green”: tagliati i fondi per i parchi Transizione fossile – Via i soldi per le aree naturali per ridurre il caro-bollette. Cingolani prima nega poi ammette e attacca il Tesoro: “Correggeremo”

L’incontro Fisco, solo i sindacati bocciano la riforma Iniqua – Cgil, Cisl e Uil contro la bozza Marattin (Iv): così nessuna progressività, aiuta le rendite

Diritti civili Ddl Zan: Queen Elizabeth è all’opera per affossarlo Davanti agli occhi di tutti c’è la bagarre di martedì in Senato, gli accordi sottobanco tra i partiti e il Vietnam parlamentare che inizierà martedì a colpi di voti segreti che potrebbero dare il colpo di grazia al ddl Zan. Ma, come ogni giallo che si rispetti, dietro alla storia, e forse al delitto, della […]

Wimbledon Berrettini vola in semifinale, mentre Federer si è arreso L’azzurro ha sconfitto l’amico: ora sfiderà Hurkacz

Bonafede ko: torna la prescrizione, reati decisi dalle Camere La riforma della giustizia penale, frutto di quella che la ministra della Giustizia Marta Cartabia ama definire la “sintesi politica”, dopo aver ascoltato questa maggioranza di separati in casa, in realtà, salvo colpi di scena di sera tarda, pende tutta dal lato centrodestra con annessi renziani e pezzi del Pd. Pensando alla proposta sulla prescrizione, […]

Nuova destra La Lega: “Ora alleanza con Iv” I due Matteo – Molinari, capogruppo alla Camera: “Insieme smonteremo il rdc” di Gia. Sal.

L’intervento Recovery, rischio di sprechi al Sud: se ne occupi l’Ue Il Mezzogiorno è in una tragica crisi di rappresentanza politica, economica culturale. Forse mai nella storia repubblicana si sono sommate debolezze cosi strutturali in questa parte del Paese. L’ultima grande banca meridionale sono ormai 15 anni che ha visto trasferire i suoi centri decisionali al Nord. Le grandi industrie di Stato sono più di trent’anni […]

L’ex giudice esposito “La mia querela archiviata senza svolgere indagini” Il Gip del Tribunale di Napoli, Giovanni Vinciguerra, ha archiviato la mia denuncia nei confronti dei tre dipendenti dell’albergo di Lacco Ameno che mi avevano attribuito dichiarazioni da me mai pronunciate nei confronti di Silvio Berlusconi. Scrive il giudice nel suo confuso provvedimento: “Le dichiarazioni dei tre dipendenti (…) non sembrano idonee ad integrare il […]

Le correnti dei pm Md vuole uscire da Area: “Scissione ormai inevitabile” Ci sono i “prudenti” e i “radicali”, ma tutti d’accordo che Magistratura democratica debba fare una scissione, anche se questa parola ai magistrati non piace. La sostanza è che, sia pure con analisi diverse sul passato prossimo e sulle modalità di alleanze da fare, dentro la corrente di sinistra sono tutti d’accordo che Md debba […]

La denuncia del Fatto Vicenza, le tele del Tiepolo non si vendono. Il Mic avvia l’iter per “sfilarle” ai Benetton Le sette grandi tele del Tiepolo esposte al Palladium museum di Vicenza resteranno di proprietà dello Stato. Il ministero della Cultura, infatti, ha avviato le procedure per far valere il diritto alla prelazione. Una clausola non esercitata in occasione dell’asta che ne ha permesso l’acquisto, per 1,8 milioni di euro, da parte di Alessandro Benetton. […] di Vin. Bis.

Bolivia Gli schiavi di Potosì a caccia di argento, tra veleni e “El Tio” I minatori e il tesoro che ha fatto ricca l’Europa di Alessandro Di Battista

Haiti: come ti ammazzo il Presidente Da ieri sera Haiti vive in stato d’assedio. Il presidente Jovenil Moïse è stato assassinato nella sua residenza del quartiere Piétonville, sulle alture di Port-au-Prince, intorno all’una del mattino. Nel pomeriggio, il primo ministro ad interim, Claude Joseph, ha presieduto un Consiglio dei ministri straordinario, dopodiché ha dichiarato lo stato d’assedio, rinforzando i poteri dell’esecutivo […] di Luana De Micco

Sindaco di New York Afro e poliziotto: Adams candidato perfetto per i Dem Nero, ex poliziotto, 61 anni, Eric Leroy Adams ha vinto le primarie democratiche per il candidato sindaco di New York ed è ora il favorito per succedere a Bill de Blasio; le elezioni sono previste il prossimo novembre. Ci sono volute oltre due settimane perché i risultati delle consultazioni, svoltesi il 22 giugno, divenissero definitivi, […] di GG

Edizione n° 74 C’è Carrère: Cannes al vento Un festival con poco charme – Al secondo giorno, già ci si annoia