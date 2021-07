grand-hotel-2-stagione,-anticipazioni-seconda-puntata

Grand Hotel – Intrighi e Passioni 2 anticipazioni seconda puntata

Grand Hotel 2 stagione continua su Canale 5 con la seconda puntata! Scopri le anticipazioni degli episodi 2 e 3 in onda eccezionalmente domenica 11 luglio su Canale 5!

Nel cast della fiction targata Bambú Producciones ritroviamo Pedro Alonso (il mitico Berlino de La casa di carta), Megan Montaner (la più amata ne Il segreto), Yon González (Il sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet).

Scopri qui il cast completo di Grand Hotel – Intrighi e Passioni, oppure continua l’articolo per scoprire le anticipazioni della seconda puntata di Grand Hotel 2 in onda domenica 11 luglio a partire dalle ore 21:30 circa.

Grand Hotel 2 stagione anticipazioni episodio 2, Un pianto nella notte

Il secondo episodio della fiction si apre con Belen (Marta Larralde) e Andres (Llorenç González) mentre decidono di nascondere il bambino appena nato nell’hotel. La povera Belen è distrutta, soprattutto ora che allatta due neonati contemporaneamente. Nel frattempo Alicia (Amaia Salamanca) si dirige alla taverna del paese per scoprire se Javier (Eloy Azorin) è stato lì la sera in cui hanno cercato di uccidere Andres.

Grand Hotel 2 stagione anticipazioni episodio 3, Il Segreto

Nel terzo episodio di Grand Hotel 2 Alicia inizia ad avere dei forti sospetti sulla data esatta del decesso di suo padre, Don Carlos. La ragazza intuisce infatti che il medico possa aver falsificato il certificato di morte. Nel frattempo Belen continua ad allattare i due bambini, e intanto trama affinché Andres non vada a lavorare per il pescivendolo che vorrebbe assumerlo. Così la ragazza fa ricadere la responsabilità della scelta su donna Angela (Concha Velasco). Più tardi allora Andres si ritrova a trafficare in oppio e a frequentare brutta gente, mentre Alfredo (Fele Martinez) decide invece di abbandonare Sofia (Luz Valdenebro).

Grand Hotel 2 quando va in onda su Canale 5? Programmazione

Qual è nuova programmazione di Grand Hotel 2 stagione in tv? Ecco di seguito tutti gli appuntamenti con la serie tv iberica in onda con due episodi su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 fino alle 00:30 circa.

Prima puntata (episodio 9 stagione 1; episodio 1 stagione 2) – mercoledì 7 luglio

Seconda puntata (episodi 2 e 3) – domenica 11 luglio

Terza puntata (episodi 4 e 5) – mercoledì 21 luglio

Quarta puntata (episodi 6 e 7) – mercoledì 28 luglio

Quinta puntata (episodio 8) – mercoledì 4 agosto

ATTENZIONE: la programmazione di Grand Hotel è soggetta a variazioni.

Mediaset Infinity Grand Hotel in diretta e in streaming

La prima puntata di Grand Hotel 2 stagione è disponibile anche in streaming su Mediaset Play Infinity. Parliamo del servizio targato Mediaset dove recuperare gratuitamente i titoli dei programmi in onda sui canali della rete. In questo caso puoi vedere la prima puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni in contemporanea alla messa in onda su Canale 5, o puoi recuperarla on demand in un secondo momento.