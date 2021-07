finale-europei-2021:-cosa-cucinare-per-la-partita

Dopo la faticosa e meritata vittoria degli azzurri di martedì sera, l’Italia supera la Spagna ai rigori e va in finale. Con chi giocherà ancora non lo sappiamo, ma è certo che la partita si giocherà domenica 11 alle 21.00. Quali piatti preparare per godersi la finale degli Europei 2021 è una domanda d’obbligo: così abbiamo raccolto un po’ di ricette semplici, veloci, buonissime e soprattutto italianissime.

L’Aperitivo da condividere

Team aperitivo? L’aperitivo, un’arte tutta italiana: il momento in cui sorseggiare un calice di vino, uno spritz o una birra, accompagnato da qualche cibo a mo’ di stuzzichino. È una formula nota in tutto il mondo e tipicamente italiana da gustare nei locali, ma facilissima da riproporre a casa. Dal tagliere di formaggi e salumi al finger food, potrete sbizzarrivi come volete.

Dieta mediterranea: un piatto a scelta

Se vogliamo tenerci in forma e seguire i consigli dei nutrizionisti della nazionale, possiamo pensare a piatti basati sulla dieta mediterranea seguendo un menù che sia gustoso, leggero e digeribile. Quella mediterranea, si sa, è la dieta più completa e golosa. Dal classico pomodoro e mozzarella al prosciutto e melone rivisitato, la variabili sono infinite, come potete vedere nella nostra gallery di ricette.

Europei 2021 (2020).

Pizza o focaccia: due grandi classici 100% italiani

In cima alla lista dei piatti italiani e super sfiziosi abbiamo lei: la pizza, la regina di lievitati. La pizza, come tutti sappiamo, è un prodotto gastronomico salato con un impasto a base di farina, acqua e lievito, e condita tipicamente con mozzarella e pomodori. Ma lo sapevate che nel 2017 “l’arte del pizzaiolo napoletano” è diventata patrimonio immateriale dell’umanità?

Se pomodoro, mozzarella e basilico non fossero abbastanza, allora sbizzarritevi: tra salatino piccante e verdure, potete condirla con quello che più preferite. Se invece volete andare sul semplice, nella gallery trovate idee per fare la focaccia, semplice o farcita. Insomma, chi più ne ha più ne metta.

Hamburger

Cibo per eccellenza da mangiare davanti allo schermo o al pub, gli hamburger, anche se non hanno origini italiane, ne possono prendere le sembianze. Nella gallery ne potete trovare una variante al classico con la carne e più semplice da fare.

Se aveste voglia di comodità e qualche coccola ecco invece una guida ai migliori delivery d’Italia.

Dolci freschi

Per i più golosi non può mancare qualche sfizio dolce, per alleviare la tensione e dare energia per tifare al meglio gli Azzurri! Nella gallery troverete un mix di freschezza e gusto.

Qualunque sia il vostro menù per la finale degli Europe 2020 (2021): Forza Azzurri!