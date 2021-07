crolla-la-porta-del-campetto,-12enne-muore-schiacciato-mentre-gioca-a-calcetto

Stava giocando a calcetto, in porta o nei pressi della porta, quando questa gli è caduta addosso. Non c’è stato niente da fare. La tragedia a Carini, in provincia di Palermo, in via Aldo Moro, questo pomeriggio. Vittima dell’assurdo incidente un ragazzino di 12 anni. Niente da fare per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto praticamente nulla: il ragazzino è morto sul colpo.

L’allarme è stato dato subito dai compagni di gioco. I carabinieri hanno sequestrato l’area, nel parco comunale Sofia, ed effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente. In corso i rilievi dei militari.

L’Ansa riporta che secondo le prime ricostruzioni il ragazzino avrebbe scavalcato il cancello con altri compagni e avrebbe cominciato a giocare. “Poi forse si sarebbe aggrappato alla porta che lo ha travolto provocandogli un grave trauma cranico”. Familiari e amici della vittima si sono recati subito nei pressi del campetto.

“Non si può morire così – ha scritto il fratello della vittima, Daniele, su Facebook – Mio fratello era andato al parco per giocare a pallone e adesso non c’è più”.

