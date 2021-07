“Così, a Twitter, abbiamo protetto dalle fake news le conversazioni sul coronavirus

A partire dal marzo dello scorso anno, Twitter ha rimosso quasi 38mila post e segnalato 11,5 milioni di account che, in modi e con obiettivi diversi, hanno avvelenato le conversazioni sul coronavirus.

Magari condividendo informazioni fuorvianti, contenuti spazzatura, ipotesi prive di ogni fondamento, facendo vero e proprio terrorismo psicologico con gli strumenti del peggior complottismo. Numeri alti o bassi? Sembrerebbero pochi, ma “è importante collocarli nel contesto di sforzi più ampi e continui che stiamo portando avanti per affrontare la diffusione dannosa della disinformazione nel corso della pandemia”, è la risposta di Ronan Costello, senior manager nel team che si occupa delle Politiche pubbliche di Twitter per Europa, Medio Oriente e Africa.

Quindi, “oltre a dare priorità alla rimozione di contenuti quando presentano un chiaro incitamento all’azione che potrebbe causare danni concreti nel mondo reale, e avvisare gli account che intossicano le discussioni con spam o contenuti manipolativi, etichettiamo anche i tweet che contengono informazioni potenzialmente fuorvianti sui vaccini anti-Covid – ha aggiunto il top manager nell’intervista esclusiva concessa a Italian Tech – Inoltre intraprendiamo un’azione sempre più incisiva nei confronti di chi trasgredisce ripetutamente questa policy”.

Allude alla filosofia nota come Strike System: “Tuttavia, queste azioni sono solo un aspetto del nostro approccio. Vanno di pari passo con il lavoro che stiamo facendo attraverso le collaborazioni con i governi, che continueranno man mano che le campagne di vaccinazione proseguiranno in tutto il mondo”.

I numeri di un anno e mezzo di pandemia in Italia

Il lavoro è ovviamente monumentale: fra il primo gennaio 2020 e il primo maggio 2021, soltanto in Italia sono stati condivisi oltre 17 milioni e 200mila tweet riguardanti la pandemia, pubblicati da un totale di oltre 350mila autori unici. La conversazione ha raggiunto il picco in due date simboliche:

il 7 marzo 2020, quando, dal primo focolaio del Lodigiano la zona rossa stava per essere estesa all’intera Lombardia e ad altre 11 province;

il 4 maggio seguente, primo giorno di riapertura della Fase 2 dopo il duro lockdown che ha caratterizzato la prima ondata.

Erano i giorni dell’hashtag #iorestoacasa: i mesi sono passati e con loro si sono evoluti i fronti più caldi della disinformazione. Prima le origini del virus, su cui anche la Casa Bianca ha chiesto approfondimenti, poi i vaccini, allora in fase di sperimentazione e adesso nel pieno della somministrazione di massa, gli studi scientifici su ogni aspetto dell’epidemia, le terapie e i rimedi più o meno strampalati.

Ronan Costello, senior manager nel team che si occupa delle Politiche pubbliche di Twitter per Europa, Medio Oriente e Africa

Un lavoro in continua evoluzione

Twitter ha fatto di tutto: etichette, arricchimento del contesto, riduzione della circolazione dei contenuti tossici e rimozioni dei post. Ma è sufficiente per ripulire le conversazioni dalle fake news? “Siamo fermamente convinti che stiamo facendo buoni progressi su questo fronte – ci ha detto Costello – Tuttavia si tratta di un lavoro in continua evoluzione man mano che emergono nuove sfide. Oltre a intraprendere azioni dirette attraverso le segnalazioni, stiamo lavorando a stretto contatto con partner di fiducia, tra cui le autorità sanitarie pubbliche e i governi, per fornire elementi e visioni più profonde per comprendere questioni spesso complesse”. Quanto all’Italia, “abbiamo collaborato con il ministero della Salute: quando un un account cerca informazioni che si riferiscono al coronavirus, compresi i vaccini, intercetta subito contenuti credibili e autorevoli in cima alla lista. Tali funzioni permettono a chi è in Italia di visitare due diverse pagine del sito del ministero a seconda delle diverse esigenze: una con le informazioni generali sulla malattia, l’altra sulle informazioni sui vaccini anti-Covid”.

Ci sono poi le pagine Twitter Events che in 30 Paesi del mondo raccolgono fonti autorevoli e le pubblicità gratuite concesse a ong come la Croce Rossa. In tutto il mondo Twitter ha distribuito in un anno e mezzo 183 sovvenzioni Ads for Good, che sono appunto crediti pubblicitari gratuiti a enti no profit: “Crediamo che questo approccio che combina varie attività abbia decisamente contribuito a proteggere la conversazione pubblica durante tutta la pandemia”, ci ha detto ancora Costello, laureato in Legge al Trinity College di Londra e specializzato in in Gestione dei media e della comunicazione alla London School of Economics.

Che cosa manca: informazioni sui moderatori e badge per gli esperti

Eppure Twitter, come tanti colossi del digitale e della tecnologia, fatica a condividere tutti i dati e Costello non risponde a una domanda su quante persone si occupino nello specifico del coronavirus, affiancando i sistemi automatizzati (succede anche su TIkTok): non sappiamo quindi se ci siano team dedicati di moderatori, quale preparazione e quali regole abbiano. Così come non abbiamo informazioni su quanti badge di verifica (la famosa spunta blu di cui è da poco ripreso il programma di assegnazione) il social abbia assegnato a medici, esperti e scienziati da marzo 2020, quando riaprì eccezionalmente il processo proprio per identificare, in mezzo alla tempesta di una misteriosa pandemia, le fonti di informazioni più autorevoli.

Che cos’è e come funziona lo Strike System

Ma forse il frutto più interessante di questo anno e mezzo di crisi pandemica (e infodemica, come spiegò fin dall’inizio l’Organizzazione mondiale della Sanità) è il già citato Strike System: è un processo di penalizzazione progressiva degli account che si macchiano di violazioni delle regole d’uso della piattaforma. Costello ci ha spiegato che “siamo convinti che il sistema di Strike contribuirà a educare il pubblico sulle nostre policy e a ridurre ulteriormente la diffusione di informazioni potenzialmente dannose e fuorvianti su Twitter, in particolare per ripetute violazioni moderate e di alta gravità delle nostre regole. Il sistema determina quando sono necessarie ulteriori azioni per limitare l’attività di coloro che trasgrediscono la policy”. Come funziona il meccanismo punitivo? “Le persone sono avvisate quando i loro tweet vengono etichettati o rimossi e questo si traduce in ulteriori e progressivi provvedimenti che limitano, in una prima fase provvisoriamente, l’attività sulla piattaforma – è la risposta – Violazioni ripetute della policy sul coronavirus determinano specifici provvedimenti sulla base anche del numero di Strike che un account ha accumulato”.

Secondo quanto spiegato, le violazioni si articolano in questo modo:

uno Strike non prevede alcun provvedimento a livello di account;

due o 3 Strike determinano il blocco dell’account per 12 ore ;

4 Strike di 7 giorni;

5 o più Strike causano la sospensione permanente da Twitter.

Una politica globale per mercati diversi

Tutte queste operazioni non possono prescindere dalle legislazioni dei singoli Paesi in cui Twitter si trova a operare: non ovunque e non allo stesso modo si può intervenire nella stessa maniera. Twitter è pur sempre una piattaforma statunitense: “Siamo un’azienda globale con politiche globali – è la replica di Costello – Il nostro processo di sviluppo delle policy coinvolge input e feedback da diversi team interni insieme al nostro Trust and Safety Council. Che a sua volta include vari partner europei, tra cui European Schoolnet, Insafe, Internet Sans Frontières e Mental Health Europe. È essenziale per assicurarci che stiamo considerando tutte le prospettive da tutto il mondo, tenendo presente come diversi contesti sociali e culturali possano influenzare il modo in cui le regole vengono applicate. Inoltre, chiediamo sempre più spesso al pubblico di contribuire alle nostre policy, perché ci vogliamo sforzare di essere ancora più inclusivi in questo processo. Creare o modificare le policy implica l’analisi dei comportamenti online, lo sviluppo di un linguaggio esterno chiaro che stabilisca le aspettative su ciò che è permesso, nonché la definizione di una guida per applicare le policy su milioni di tweet”.

E quindi, a un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, il percorso sembra davvero ancora all’inizio.