Calciomercato Milan, una stella verso l’addio: l’annuncio spaventa i tifosi e non sono escluse sorprese nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, l’agente del giocatore è uscito allo scoperto (Getty Images)

Una sessione di calciomercato che potrebbe rivelarsi decisiva per il Milan che sarà. Dopo aver agguantato all’ultima giornata la qualificazione in Champions League, ora per i rossoneri c’è da programmare il futuro. Calhanoglu e Donnarumma hanno lasciato a parametro zero per accasarsi rispettivamente all’Inter e al PSG.

Ora c’è da risolvere un altro problema, ossia quello legato al rinnovo contrattuale di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è stato molto probabilmente il giocatore più importante della passata stagione, e il Milan non può permettersi di perderlo a parametro zero il prossimo anno. I discorsi per il rinnovo di contratto continuano, ma ancora non è arrivata la tanto attesa fumata bianca. Intanto, è arrivato un messaggio piuttosto chiaro da parte dell’agente del giocatore.

Calciomercato Milan, l’agente di Kessié: “Serve un colpo di Stato per mandare via il Presidente”

Ha parlato l’agente del giocatore ai microfoni della Gazzetta dello Sport (Getty Images)

L’agente di Franck Kessié George Atangana è stato abbastanza esaustivo in merito alla questione rinnovo col Milan. “Solo un colpo di Stato può mandare via il Presidente” le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Un messaggio chiaro, una sorta di avviso alla dirigenza di via Aldo Rossi. L’ex Atalanta non vuole lasciare i rossoneri e chiede un ruolo da protagonista, con un contratto che sia però degno di un top player assoluto.

Ad oggi, il suo contratto in scadenza nel 2022 è di 2.2 milioni di euro coi premi compresi. La richiesta è di almeno 5.5/6 milioni di euro, con la dirigenza che invece non si è ancora mossa dai 4. A breve Maldini e Massara dovranno farsi avanti con un rilancio importante, altrimenti potrebbe essere cessione. Su di lui ci sono diversi club di Premier League.