Biohacker avrà una seconda stagione

Biohacker 2 stagione ci sarà

Biohacker 2: la serie Netflix sul biohacking avrà una seconda stagione.

Ha debuttato giovedì 20 agosto 2020 su Netflix la serie tedesca Biohacker, un thriller che combina le atmosfere distopiche di Black Mirror al genere delle serie Young Adult sul quale Netflix continua a puntare.

Giovedì 27 agosto 2021, esattamente 7 giorno dopo l’esordio del titolo su Netflix, il colosso dello streaming ha rotto gli indugi e confermato che Biohacker continuerà: la seconda stagione è in lavorazione.

A decretare il successo della serie diretta da Christian Ditter è stato il numero di abbonati Netflix che la guarderà. Evidentemente questa cifra, elaborata dall’algoritmo dello streamer, ha soddisfatto i vertici dell’azienda, i quali hanno deciso di ufficializzarne il rinnovo a una settimana dal debutto della serie.

Biohacker 2 uscita, dal 9 luglio

Adesso che è stata rinnovata, la seconda stagione di Biohacker arriverà in piattaforma venerdì 9 luglio. Le riprese si sono tenute a Friburgo e a Monaco a partire dallo scorso autunno.

La produzione ha dovuto fare i conti con i protocolli di sicurezza da adottare per la riprese delle attività sui set cinematografici e televisivi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

A favore di un rinnovo per Biohacker era anche l’attuale panorama delle serie originali tedesche di Netflix. Con Dark ufficialmente fuori dai giochi a seguito della sua terza e ultima stagione, l’atra serie con maggior probabilità di essere riconfermata è Come vendere droga online (in fretta), la cui seconda stagione sembra alludere ad un ultimo (e già confermato) atto.

In attesa di vedere 1899, la nuova serie dei creatori di Dark Jantje Friese e Baran bo Odar, è già stata riconfermata Barbari, mentre è ancora in bilico il destino di Tribes of Europa che ha debuttato lo scorso febbraio.

All’interno di questa cornice, Biohacker ha rappresentato la serie di successo di cui Netflix ha bisogno per continuare a presidiare il mercato tedesco con le sue produzioni originali. L’argomento della serie si ascrive in quel genere di complottismo sovversivo che suscita sempre grande curiosità quando è trattato dalle serie Netflix, dalla già citata Black Mirror a serie come Osmosis.

Tema anche troppo attuale, nel drammatico periodo storico che stiamo vivendo e che costrinse Netflix a posticipare di quattro mesi il debutto di Biohacker, inizialmente previsto a fine aprile.

Biohacker 2 trama, di cosa parla

Come finisce Biohacker? Ecco dove siamo rimasti. In una dichiarazione rilasciata a Deadline, il creatore e showrunner Ditter ha dichiarato che la seconda stagione affronterà temi morali e dilemmi etici riguardanti il biohacking e l’editing genomico.

La protagonista Mia (Luna Wedler) Mia frequenta la facoltà di medicina all’università di Friburgo per conoscere una professoressa che lei pensa abbia a che fare con la sua tragedia familiare e rimane coinvolta nel mondo del biohacking, componente fondamentale di una tecnologia altamente sofisticata sviluppata proprio nei laboratori dell’ateneo.

Quando una scoperta rivoluzionaria finirà nelle mani sbagliate, Mia deve decidere da che parte stare e fino a che punto è pronta a spingersi nella sua ricerca della verità.

Biohacker 2 cast, attori e personaggi

Nel cast della seconda stagione è atteso il ritorno di Luna Wedler nei panni di Emma Engels alias “Mia Akerlund” e Jessica Schwarz in quelli della professoressa Tanja Lorenz.

Rivedremo molto probabilmente anche Thomas Prenn (Niklas), Adrian Julius Tillmann (Jasper), Zeynep Bozbay (Petra Eller), Caro Cult (Lotta), Eleonore Daniel (Heike), Sebastian Jakob Doppelbauer (Ole), Jing Xiang (Chen-Lu) e Benno Fürmann (Andreas Winter).

Biohacker 2 episodi, quanti sono

Attualmente un numero di episodi per la seconda stagione non è stato ufficializzato, ma molto probabilmente si tratterà di altri sei come per la precedente.

Biohacker è ideata da Christian Ditter, coinvolto anche in qualità di showrunner, regista e autore della serie. Il co-regista Tim Trachte sarà nuovamente al suo fianco nella stagione 2. La produzione è affidata ancora una volta a Claussen+Putz Filmproduktion.