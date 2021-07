belen-e-original-marines:-la-nuova-collezione

Belen Rodriguez tramite le sue storie Instagram ha mostrato ai suoi fan la sua collezione “Luna” per Orignal Marines. Dopo una lunga attesa la showgirl argentina ha potuto finalmente presentare la sua collezione creata in onore dalla sua piccola Luna Mari.

Belen Rodriguez è arrivata agli ultimi momenti della sua gravidanza; durante gli ultimi mesi però l’argentina si è impegnati in numerosi progetti oltre a quello con i suoi fratelli per il loro brand Hinnominate, la showgirl ha anche creato una linea in collaborazione con Original Marines.

La Rodriguez ha voluto creare una capsule collection per bambine ispirata alla sua piccola Luna Mari. L’argentina ha scelto di usare nuance tenui e colori freschi e adesso ha potuto finalmente presentare la sua collezione.

Belen presenta la collezione Luna

La bella Belen Rodriguez tramite il suo profilo Instagram ha mostrato la sua collezione Luna, facendo vedere ai fan alcuni completini, e rivelando da quando sarà disponibile in tutti i negozi.

L’argentina ha spiegato che la sua collezione sarà disponibile dal 12 luglio, in tutti i negozio Origilam Marines. Belen ha inoltre spiegato però, che intanto per tutti quelli che desiderano ricevere la capsule collection, possono iscriversi al sito di Original Marines per riuscire ad acquistare la box in anteprima in limited edition.

La Rodriguez ha poi mostrato alcune tutine della sua condizione e in particolare ha mostrato una fantasia a lei molto cara. L’argentina ha deciso di utilizzare la stessa fantasia di un vestito che la sua bisnonna le cucì quando era piccola. Belen ha rivelato che le ha sempre portato fortuna, e per questo ha deciso di condividerla con i fan.

Inutile dire che tutti gli ammiratori della bella Rodriguez sono andati in visibilio quando hanno scoperto che a breve la sua capsule sarà disponibile! Adesso non resta che aspettare il 12 luglio!