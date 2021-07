I bagels con tartare di manzo, crema di peperoni e tabasco sono un panino invitante, morbido e succulento, ottimo anche per i giorni caldi visto che sono farciti con carne cruda e crema di peperoni, un vegetale molto legato alle giornate di sole.

I bagels sono panini a forma di ciambella, che hanno la particolarità di essere lessati prima di andare nel forno. Sono una tradizione dell’Est Europa e della cultura ebraica, ma sono diventati famosi negli Stati Uniti e a Londra grazie all’immigrazione ebraica seguita alle persecuzioni della seconda guerra mondiale.

Il tabasco, usato in questa ricetta per insaporire la carne, è una salsa industriale a base di peperoncini, molto usata nelle Americhe e ancora troppo poco conosciuta nella nostra cucina. Se volete osare ancora un po’, la nostra proposta è prendere il Tabasco affumicato.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 50 minuti

Tempo totale: 80 minuti + 2 ore di lievitazione

Dosi per

6 persone

Ingredienti:

Per i bagels:

300 g Farina di tipo 1

150 g Farina di forza 350w

5 g Lievito di Birra in polvere

300 ml Acqua

1 cucchiaino Sale fino

1 cucchiaino Malto d’orzo (o miele)

1 Uovo solo il tuorlo

2 cucchiaini Semi Di Papavero

2 cucchiaini Semi Di Sesamo

Per la tartare:

400 g Carne di Manzo (Scamone o Filetto)

2 Scalogno

1 cucchiaio Tabasco

Q.B. Pepe

Q.B. Sale

Q.B. Olio Extra Vergine d’Oliva

Per la salsa di peperoni e la farcitura:

200 g Peperoni giallo

6 foglia Verza

Q.B. Pepe

Q.B. Sale

Q.B. Olio Extra Vergine d’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta del bagels con tartare di manzo, crema di peperoni e tabasco, cominciate con in bagels.

In una planetaria mettete un pochino d’acqua e il lievito e fate sciogliere.

Aggiungete la farina, il malto, il sale e la restante acqua e azionate lavorando l’impasto per dieci minuti.

Trasferite in una ciotola, coprite con pellicola o con un telo e fate lievitare fino al raddoppio.

Nel frattempo prendete la carne e tagliatela a dadini regolari.

Trasferitela in una ciotola e conditela con sale, pepe macinato, olio extravergine d’oliva, Tabasco, scalogno tritato, mescolate bene e conservate in frigo.

Controllate l’impasto che se avrà raddoppiato il suo volume sarà pronto per essere lavorato.

Prendete l’impasto dei bagels, formate delle palline tutte uguali e praticate un buco al centro aiutandovi con le dita.

Metteteli su un vassoio foderato con carta forno e fate lievitare ancora un’oretta.

Lavate e tagliate i peperoni a listarelle.

Metteteli in padella con un pochino d’acqua e lasciate cuocere per 10 minuti.

A fine cottura, quando l’acqua sarà ormai evaporata, aggiungete lo scalogno tritato, sale e un filo d’olio e lasciate insaporire per cinque minuti.

Trasferite in una bicchiere capiente e frullate con un frullatore ad immersione e mettete da parte. S

caldate una pentola d’acqua con due cucchiai di zucchero, tagliate la carta forno attorno ai bagels e immergeteli così, capovolti, uno per volta (la carta forno si staccherà da sola) cuocendoli 2 minuti per lato.

Una volta che saranno asciugati bene spennellate con l’uovo sbattuto, completate con i semi e infornate per 25 minuti a 200°.

Sfornate e fate raffreddare.

Tagliate i bagels a metà e farciteli con una foglia di verza alla base, due cucchiai di crema di peperoni, due cucchiai abbondanti di tartare e richiudete.