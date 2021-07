Spread the love











Ospite alle Belve, Paola Perego si racconta a Francesca Fagnani. Gli attacchi di panico, il divorzio e la depressione che le impediva di prendere in braccio suo figlio. Venerdì 2 luglio è andata in onda in seconda serata su Rai 2 la puntata delle Belve che vedeva come ospite la conduttrice Paola Perego. Durante l’intervista […]

L’articolo “Avevo voglia di morire”. Paola Perego alle Belve racconta degli attacchi di panico e della depressione post partum proviene da Leggilo.org.

