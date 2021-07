aurora-ramazzotti-durissimo-attacco-alle-influencer-…

Spread the love











Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker e del noto cantante Eros. In questi anni la giovane donna è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo ed ha conquistato davvero milioni di Italiani grazie alla sua simpatia e soprattutto ironia. Ma perché piace tanto Aurora?

Aurora Ramazzotti, tutti pazzi per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Ha un profilo Social e nello specifico su Instagram particolarmente seguito da milioni di Italiani che la seguono con tanto affetto. Soprattutto in questi ultimi tempi sta avendo un grande successo la rubrica che di tanto in tanto tiene sempre su Instagram la giovane Aurora Ramazzotti. Attraverso questa rubrica infatti la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti intrattiene delle conversazioni con i suoi follower che le chiedono consigli su alcuni problemi o affari privati. Ad ogni modo, in queste ultime ore sembra che la nota Aurora Ramazzotti abbia voluto schierarsi contro alcune influencer e lo ha fatto proprio sui social.

Sostiene la body positivity sui social

Non è di certo la prima volta che Aurora sostiene la Body positivity sui vari social network e anche nei mesi scorsi in alcune occasioni si è mostrata con i propri difetti fisici e soprattutto con l’acne. Anche in quest’ultimo periodo pare che la giovane Ramazzotti non abbia nemmeno voluto nascondersi ed ha mostrato i suoi primi capelli bianchi che secondo lei ha ereditato proprio dal padre Eros.

La figlia di Eros si scaglia contro le influencer e si presenta come una Bratz

Per questo motivo la figlia di Eros in qualche modo pare che abbia voluto seppur in modo ironico e divertente, andare contro le influencer. Si è presentata così su Instagram truccata e vestita proprio come la bambola Bratz e pare che per l’occasione abbia utilizzato un filtro di Instagram. “Come vedo io le storie delle influencer con i filtri“. Queste le parole da lei utilizzate.

Nuovo programma per Aurora

Insomma sembra proprio che Aurora Ramazzotti non abbia proprio alcun problema nel farsi vedere anche al naturale ed anche per questo motivo è molto amata e la sua fama cresce giorno dopo giorno. Dopo aver preso parte a Le iene, molto presto la rivedremo in TV ancora una volta su Rai 1 con un programma intitolato Mystery land dove proprio la stessa Aurora andrà alla scoperta di nuovi posti soprattutto misteriosi ed ancora sconosciuti insieme ad Alvin.

