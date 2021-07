anticipazioni-una-vita,-nuovo-omicidio-ad-acacias:-si-complica-tutto

Le anticipazioni di Una Vita rivelano al lettore numerosi colpi di scena nei prossimi episodi.

È una delle telenovelas più amate dal pubblico e il motivo è davanti agli occhi di tutti. La trama è sempre avvincente e ricca di colpi di scena che difficilmente portano al telespettatore a distaccarsi dal televisore. La testimonianza arriva anche dalle anticipazioni della prossima puntata dove il pubblico di Canale 5 vedrà nuovi personaggi inserirsi piano piano nelle dinamiche del quartiere spagnolo nelle prossime puntate.

Un ruolo centrale verrà occupato da Laura, la sostituta di Agustina. Quest’ultima, come ha già progettato Genoveva finisce per lasciare il suo lavoro. Entra così in gioco la Alonso, che viene scelta dalla Salmeron come nuova cameriera. Sin da subito, genera non pochi sospetti. Infatti in soffitta Fabiana inizia ad avere qualche dubbio, quando nota che fa troppe domande su Marcia.

La trama da questo momento è destinata a complicarsi sempre di più. Laura assiste a uno scontro fisico tra la sua padrona e Santiago. Quest’ultimo, prima di partire per Cuba, ha un confronto con la dark lady. Successivamente, Genoveva uccide Marcia. I sospetti, dopo l’arresto di Cesareo, finiscono tutti sulla Salmeron. Anche Felipe è ormai certo che sia sua moglie la colpevole della morte della Sampaio ed è disposto a tutto pur di scoprire tutta quanta la verità.