Anticipazioni Temptation Island, colpo di scena: fuga e squalifica? La sorpresa all’interno dell’attesissima terza puntata

Temptation Island (foto: Facebook)

La nuova edizione di Temptation Island sta regalando una serie di colpi di scena nel corso di queste prime puntate. I fan sono rimasti spiazzati dal comportamento di alcune coppie e non vedono l’ora di assistere alla terza puntata. A quanto pare dovrebbe contenere una sorpresa davvero eclatante, con due protagonisti inaspettati. Nell’ultimo episodio a farla da padrone è stato il falò di confronto anticipato tra Tommaso e Valentina, che hanno lasciato il programma da soli. Lunedì 12 luglio su Canale 5, invece toccherà ad altri due concorrenti far storcere il naso a molti.

Anticipazioni Temptation Island, colpo di scena: Ste scappa e rischia la squalifica

Le prime indiscrezioni stanno facendo il giro del web, con Blasting News che ha svelato la sorpresa che riguarderà Ste e Claudia. La coppia avrebbe dovuto sposarsi la scorsa estate, ma la pandemia ha portato ad uno slittamento di 12 mesi, con esattezza ad agosto 2021.

Nell’esperienza sull’isola, però, Claudia avrebbe fatto delle rivelazioni davvero clamorose, cha hanno sconvolto l’equilibrio di Ste. Il ragazzo avrebbe deciso di scappare dopo aver visto una serie di immagini della fidanzata, proprio per raggiungerla fuori dal villaggio. Questo comporterebbe la squalifica immediata dei due protagonisti che dovrebbero lasciare il programma.

Secondo Blasting News i colpi di scena non sarebbero finiti qui. Il raptus di follia potrebbe portare Ste a rovinare la loro esperienza nel reality, contravvenendo alle regole del programma. Nell’attesa di capire se le anticipazioni saranno corrette, i fan si sono già divisi sulle reazioni. Appuntamento lunedì prossimo su Canale 5 per vedere come andrà a finire.