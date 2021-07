anticipazioni-love-is-in-the-air-9-luglio-2021:-episodio-30

Anticipazioni Love Is In The Air 9 luglio 2021

L’episodio di Love Is In The Air del 9 luglio 2021 chiude un’altra settimana di programmazione italiana della soap turca con protagonisti Eda e Serkan. L’appuntamento è su Canale 5 alle 15.30 circa. In alternativa puoi seguire l’episodio in diretta streaming su Mediaset Infinity o on demand.

Ecco le anticipazioni dettagliate di Love Is In The Air del 9 luglio 2021!

Love Is In The Air: Engin Sezgin interpretato da Anıl İlter e Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Love Is In The Air episodio 30 trama

Come ha dimostrato in tante passate occasioni, Eda è piuttosto persuasiva. Questa volta è necessario che lei convinca Selin e Ferit a rinunciare alla loro fuga romantica in Italia. È difficile perché non ha molto tempo per agire. Fa ricorso a ogni sua risorsa per mettere alle strette la ex di Serkan. Così le racconta più nel dettaglio delle imminenti nozze tra lei e Serkan nella speranza di far sorgere in lei un seme di gelosia. Le spiega anche che Aydan si sta rivelando un valido aiuto nella ricerca dell’abito da sposa perfetto.

Essendo Serkan Bolat un imprenditore di successo, i rumour sulle sue nozze imminenti non restano in sordina. La notizia si diffonde velocemente. Complice di questa propagazione è Melek che, come sempre, non riesce a tenere la bocca chiusa. La ragazza, infatti, racconta del matrimonio a Ayfer e alle amiche. La zia non è pronta per realizzare che sta per accadere. Non regge il colpo e sviene. Quando Eda arriva le dice che non ha intenzione di prendere parte alle nozze.

Nel frattempo Aydan non è rimasta con le mani in mano. È tutto pronto per la prova degli abiti di Selin e della finta nuora. La mamma di Serkan approfitta dell’occasione della prova per fare il lavaggio del cervello a Selin. È ancora convinta che Serkan abbia sbagliato a lasciare colei che sta per sposare Ferit. Tenta in tutti i modi di farle cambiare idea. In questo senso diventa un’alleata di Eda.

Engin non riesce più a capire dove sia il confine della verità. Così, spinto dal forte legame con Serkan, gli chiede direttamente come stiano le cose tra lui e Eda. Bolat è alquanto seccato da tutta la circostanza perché l’accordo segreto stretto con Eda sarebbe dovuto restare tale. Non è più così. Va a casa di Eda per chiederle spiegazioni…